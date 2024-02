Nghệ An hoàn thành giao, nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng

Năm 2024, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi hơn 3.300 công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an. Trong đó hơn 3.200 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội, giao cho 13 đơn vị nhận quân gồm 9 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị của Quân khu 4 và hơn 300 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong số các thanh niên nhập ngũ của Nghệ An năm nay, công dân sức khỏe loại 1 chiếm hơn 77,8%; 100% công dân được xét nghiệm ma túy và HIV; có 31 đảng viên; 41,7% thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 186 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp; dân tộc chiếm 24,9%; 6,1% thanh niên có đạo…

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng – Chủ nhiệm Chính trị Quân sự 4; đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các thanh niên huyện Đô Lương trước lúc lên đường nhập ngũ (ảnh Trần Dũng)

Để bảo đảm quân số, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ngay từ cơ sở, thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật; nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ phối hợp với công an rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ bằng định danh cá nhân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự và cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyển quân, triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân.

Công tác tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe chặt chẽ ở các khâu, có nhiều giải pháp chống sai lệch kết quả. Các địa phương với các đơn vị nhận quân trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; trao đổi, nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu về tiêu chuẩn cũng như chốt sớm danh sách nhập ngũ của từng đơn vị. Bên cạnh đó, trước ngày nhập ngũ, các địa phương đã tặng quà cho các công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tất cả các thanh niên nhập ngũ chu đáo, trang trọng.

Lễ Giao nhận quân năm 2024 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn