Nghệ An: Hỗ trợ phụ cấp và nhà công vụ cho cán bộ biệt phái về các xã miền núi

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An gần đây, khi dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ cán bộ về công tác tại các xã miền núi được bàn thảo và thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Theo dự thảo, cán bộ được điều động về công tác tại các xã miền núi đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ phụ cấp bằng 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Cụ thể, hỗ trợ này sẽ áp dụng cho các xã thuộc 40 khu vực miền núi và biên giới, như: Anh Sơn, Con Cuông, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục, Châu Khê, Bình Chuẩn, Mường Xén, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Huồi Tụ, Mường Lống, Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ, Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Châu, Châu Bình, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Kim Bảng, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai.

Đối với 42 xã miền núi còn lại, mức phụ cấp sẽ là 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Ngoài phụ cấp, cán bộ biệt phái sẽ được hỗ trợ nhà công vụ để ổn định cuộc sống. Chính sách này không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, đóng góp lâu dài cho sự phát triển của các xã miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho biết, chính sách này nhằm khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại các địa phương khó khăn, đồng thời ghi nhận những đóng góp của họ. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng nhà công vụ, vì ở nhiều xã miền núi, điều kiện sinh hoạt của cán bộ còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

“Cần thiết phải triển khai ngay chính sách hết sức quan trọng này nhằm hỗ trợ, khích lệ đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, cần quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng nhà công vụ cho cán bộ biệt phái về địa bàn miền núi, bởi thực tế rất nhiều nơi còn thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt,” ông Thận cho biết.

Theo nghị quyết, thời gian hỗ trợ sẽ bắt đầu từ ngày nghị quyết có hiệu lực, cho tất cả các đối tượng được điều động, luân chuyển, biệt phái về các xã miền núi. Thời gian tính hưởng hỗ trợ theo thời gian thực tế cán bộ công tác tại các xã (tối thiểu 6 tháng), hoặc kết thúc khi họ được chuyển đến công tác ở cơ quan, đơn vị khác ngoài khu vực xã được hỗ trợ.

Trước khi triển khai chính sách này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức đăng ký nguyện vọng luân chuyển, điều động về công tác tại các cơ sở. Những cán bộ đăng ký sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên: Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương, chuyên viên và viên chức thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu các sở, ban, ngành lập danh sách cán bộ, công chức cần điều động, biệt phái về các xã miền núi, ưu tiên cho các lĩnh vực quan trọng như quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin và các trung tâm hành chính công.

Chính sách này không chỉ là một bước đi quan trọng để giải quyết khó khăn về nguồn nhân lực cho các xã miền núi, mà còn thể hiện sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với công tác phát triển vùng sâu, vùng xa.

Với sự triển khai của chính sách này, Nghệ An hy vọng sẽ nâng cao chất lượng công tác, đồng thời tạo ra môi trường làm việc thuận lợi hơn cho cán bộ công chức, viên chức tại các xã miền núi, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững ở các khu vực khó khăn này.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn