Cán bộ, chiến sĩ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) hỗ trợ dân di dời nhà cửa đến khu tái định cư

Bản Vàng Phao, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có 70 hộ dân hiện sinh sống hai bên triền núi và dọc theo dòng sông Nậm Mộ. Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài tại bản Vàng Phao, xã Mường Típ xuất hiện vết nứt gãy trên núi, có nguy cơ bị sạt lở rất cao vào mùa mưa, ảnh hưởng đến tính mạng và cuộc sống của các hộ dân trong bản. Sau thời gian khảo sát và tiến hành san lấp mặt bằng, cấp ủy chính quyền huyện Kỳ Sơn cùng bộ đội, công an, biên phòng đã tiến hành vận động nhân dân đến khu tái định cư mới.

Toàn cảnh bản Vàng Phao.

Do các hộ dân đều ở những vị trí dốc cao nên việc tháo dỡ, vận chuyển tập kết đều phải thực hiện thủ công. Để bà con nhân dân bản Vàng Phao sớm đến nơi ở mới bảo đảm an toàn trong mùa mưa sắp tới, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tiến hành giúp đỡ các gia đình có nguy cơ sạt lở cao, gia đình chính sách, neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tháo dỡ nhà cửa và di chuyển tài sản đến nơi ở mới.

Cán bô, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn giúp đỡ các gia đình tại xã Mường Típ tháo dỡ nhà cửa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn giúp gia đình ông Xèo Phò Cớt, bản Vàng Phao di dời tài sản đến khu tái định cư.

Bên cạnh đó để bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là vào dịp cuối năm, huyện Kỳ Sơn cũng đã có kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, đồng thời ủng hộ các nhu yếu phẩm để bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Việc sớm triển khai di dời các hộ về nơi ở mới là việc làm kịp thời của huyện Kỳ Sơn nhằm tránh thảm họa lở đất như từng xảy ra. Với sự tham gia giúp đỡ của các lực lượng trên địa bàn, việc di dời và dựng lại nhà đang được triển khai khẩn trương, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư.

Tác giả: TRỌNG KIÊN – CHÂU KHANG

Nguồn tin: qdnd.vn