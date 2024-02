Nghệ An: Hàng trăm công nhân ngừng làm việc

Sáng 23/2, thông tin từ UBND xã Thanh Khê (Thanh Chương - Nghệ An) cho biết: Nhiều công nhân đang làm việc tại nhà máy may đóng trên địa bàn thôn Yên Lĩnh của xã ngừng làm việc tập thể. Sự việc xuất hiện từ chiều 22/2.

Your browser does not support the video tag.

Video nhiều công nhân ngừng làm việc.

Theo thông tin báo Pháp luật Việt Nam nắm được, sáng cùng ngày khoảng 200 công nhân của nhà máy may thuộc Công Ty TNHH Sein Together Vinh Vina (tiền thân là nhà máy may TAAD Nghệ An) không chịu vào nhà máy làm việc như bình thường.

Xác nhận từ một số công nhân cho biết: Nguyên nhân công nhân chưa chịu vào làm việc bởi phía công ty chưa trả lương tháng 1/2024.

Nhiều công nhân có thắc mắc từ chiều 22/2.

Theo bình thường, lương hàng tháng sẽ được chi trả vào ngày 20 hàng tháng. Năm 2024, chúng tôi bắt đầu vào làm trở lại từ ngày 19/2, đến tận ngày 22/2 công ty vẫn chưa trả lương tháng 1 cho công nhân - một công nhân cho biết.

Bên cạnh việc chậm lương, phía công ty Hàn Quốc (Công Ty TNHH Sein Together Vinh Vina - PV) mới khi mua lại nhà máy có cam kết sẽ thay đổi mức lương, các chế độ trợ cấp, lương tăng ca... nhưng vẫn chưa nói rõ, thống nhất cho công nhân - nhóm công nhân thắc mắc.

Hàng trăm công nhân ngừng làm việc sáng 23/2.

Xác nhận từ ông Lê Thiết Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương, cho biết: Sự việc xuất hiện từ chiều hôm qua, xuất phát từ việc lương chậm trả nên công nhân yêu cầu trả lương.

Hiện, phía Liên đoàn đang trực tiếp xuống để nắm tình hình - ông Hùng cho biết thêm.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus