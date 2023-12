Nghệ An: Công nhân, người lao động thấp thỏm mong đợi thưởng Tết

Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 13.500 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh với hơn 232.000 người lao động. Năm 2023, nhiều doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Cận kề Tết Nguyên đán luôn là thời điểm người lao động mong chờ được thưởng Tết, dù số tiền thưởng có nơi không nhiều.

Chị Nguyễn Thị Bình, công nhân Công ty May Minh Anh Kim Liên (đóng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh) cho biết, các năm trước, công ty luôn thưởng Tết cho người lao động với mức thưởng khá, cùng với đó, công ty tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết sôi nổi. Năm nay, hoạt động sản xuất gặp khó khăn, đơn hàng giảm hơn, công ty phải cắt giảm một số lao động. Dù hoạt động khó khăn, phải bù lỗ nhưng công ty vẫn đảm bảo có lương và đóng các khoản bảo hiểm xã hội đầy đủ cho hơn 2.000 người lao động.

“Chúng tôi hiểu và chia sẻ với những khó khăn của công ty. Hiện nay, Ban Giám đốc công ty vẫn đang nỗ lực để có các đơn hàng trong tháng cuối năm và gối nguồn cho các tháng đầu năm 2024. Dù biết rằng, thời điểm khó khăn này để có được việc làm, thu nhập là một may mắn, nhưng chúng tôi vẫn mong có khoản thưởng Tết để tiếp thêm tinh thần, động lực và có được niềm vui trong dịp Tết” – chị Bình chia sẻ.

Doanh nghiệp ngành may đang nỗ lực để có các đơn hàng trong tháng cuối năm và gối nguồn cho các tháng đầu năm 2024

Đối với doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi, năm 2023 là một năm nhiều khó khăn khi tình hình dịch bệnh ở gia súc diễn biến phức tạp. Giá lợn hơi có lúc xuống thấp đã ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Chị Lê Thị Hạnh, công nhân Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star (Khu công nghiệp Bắc Vinh) chia sẻ: “Nhiều năm qua, mức thưởng Tết ở công ty là một tháng lương thứ 13 và được thông báo từ tháng 11 nhưng năm nay chưa có thông báo. Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động hết sức chia sẻ, nhưng thực sự người lao động cũng khó khăn nên ai cũng mong có thưởng Tết để lo cho gia đình”.

Với nhiều người, thưởng Tết là khoản tiền để gia đình chi tiêu thoải mái hơn trong dịp Tết, còn đối với anh Hoàng Thọ Trường, công nhân Công ty CP Khoáng Sản Á Châu (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm) mong đợi số tiền thưởng Tết là để trả nợ, đóng viện phí cho vợ và nuôi 2 con nhỏ ăn học.

“Thời gian gần đây, công ty gặp khó khăn, anh em ai cũng cảm nhận được. Mọi người đều lo lắng không biết thưởng Tết năm nay như thế nào. Năm ngoái, mức thưởng là 10 triệu đồng, năm nay chắc sẽ thấp hơn. Hoàn cảnh gia đình tôi còn khó khăn, vợ ốm đau dài ngày, các con còn nhỏ, tôi luôn cần tiền để trang trải các khoản trong gia đình, do đó cứ dịp Tết lại mong đợi có khoản tiền thưởng” - Anh Trường chia sẻ.

Trong khi nhiều doanh nghiệp còn khó khăn thì cũng nhiều doanh nghiệp đảm bảo được ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì và tăng thu nhập cho người lao động.

Đơn cử như tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, dự tính năm nay mức thưởng Tết sẽ cao hơn so với năm ngoái. Bà Lê Thị Hồng Kỷ - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, dịp Tết năm 2023, mức thưởng cho người lao động của công ty là 01 tháng lương thứ 13 và 3 triệu đồng thì năm nay sẽ cao hơn.

“Thấy rõ sự vất vả của công nhân môi trường, Ban lãnh đạo công ty đã họp và thống nhất tăng mức thưởng Tết cho người lao động. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của người lao động trong một năm vừa qua” – bà Kỷ chia sẻ

Còn ông Trương Văn Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm) cho biết, năm nay, công ty cơ bản giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, có tăng trưởng. Do đó, sẽ đảm bảo thưởng Tết và có thể thưởng cao hơn năm ngoái. Số tiền thưởng cho gần 200 người lao động khá lớn nhưng công ty luôn mong muốn duy trì điều đó, ngoài ra, các chế độ phúc lợi tại công ty khá tốt.

Trải qua một năm nhiều khó khăn nên người lao động Nghệ An rất mong đợi khoản thưởng Tết

Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, năm nay tình hình thưởng Tết sẽ có biến động. Một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn được dự báo sẽ giảm mức thưởng Tết, có nơi giảm khá nhiều tiền thưởng so với các năm trước đó. Đối với các công ty, tập đoàn lớn có truyền thống, duy trì kinh doanh tốt sẽ có mức thưởng Tết bằng và cao hơn so với năm ngoái. Việc thưởng Tết cũng ảnh hưởng đến việc giữ chân người lao động trở lại làm việc sau Tết.

“Hiện nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang khảo sát để hoàn thiện báo cáo tình hình thưởng Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” – Ông Trần Phi Hùng – Trưởng Phòng Lao động - Việc làm – An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.

Tác giả: Duy Chương

Nguồn tin: congthuong.vn