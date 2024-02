Nghệ An: Hàng nghìn người dân được đón tết trong những ngôi nhà tình nghĩa

Your browser does not support the video tag.

Xã Huội Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An... Người vui mừng nhất có lẽ là ông Manh, tết nay nhà ông được đón tết trong ngôi nhà mới này.

Cách đó không xa, ông Lý cũng đang thực hiện những công đoạn cuối cùng của ngôi nhà để đón tết, với sự góp công, giúp đỡ của của bà con xóm làng.

Kỳ Sơn là một huyện nghèo vùng biên Nghệ An. Địa hình phức tạp, giao thông cách trở. Toàn huyện có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, chịu nặng nề của trận lũ lịch sử cuối năm 2022, hàng ngàn ngôi nhà và tài sản bị cuốn trôi. Năm 2023 tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức và cá nhân.

Tích cực, khẩn trương…hàng nghìn chiến sỹ, người dân và các phương tiện đã được huy động…đào núi…vượt sông…vận chuyển cát sỏi vật liệu….Sau 10 tháng, toàn tỉnh đã làm được 5322 ngồi nhà. Riêng huyện Kỳ Sơn, gần 1800 ngôi nhà mới đã được giao đến tay các hộ gia đình khó khăn

An cư mới lạc nghiệp…có nhà mới, người dân dần ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế để thoát nghèo. Tết này có lẽ là cái Tết ấm áp và đầm ấm nhất của họ.

Tác giả: Duy Hoàn - Thế Anh

Nguồn tin: quochoitv.vn