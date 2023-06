Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, Đại úy Võ Trọng Hưng (sinh năm 1988) trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Hưng mồ côi mẹ lúc lên 6 tuổi, là con út trong gia đình có 3 anh chị em, trong đó anh trai bị ảnh hưởng chất độc màu da cam; vợ đang là nhân viên tại Bệnh viện Ung bướu, thu nhập không ổn định và có hai con nhỏ, sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Đại uý Võ Trọng Hưng

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình đồng chí Hưng, ngay sau khi Công an huyện Nam Đàn có báo cáo đề xuất, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo đề xuất và được Lãnh đạo Bộ Công an, Quỹ Nghĩa tình đồng đội Bộ Công an quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với kinh phí 100 triệu đồng.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ khởi công

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nằm trong chuỗi các sự kiện tri ân, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, góp phần động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của Công an tỉnh cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an nhân dân.

Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện, chính quyền xã Long Xá và gia đình đồng chí Hưng tại lễ khởi công

Công trình ý nghĩa này còn thể hiện tấm lòng, sự cảm thông, chia sẻ của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Nam Đàn và cấp ủy, chính quyền địa phương với mong muốn Đại úy Võ Trọng Hưng cùng gia đình sẽ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn