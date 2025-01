Nghệ An: Hạ tầng “chạy đua” với ô tô

Nguyên nhân đến từ việc số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh trong thời gian vừa qua khiến cho hạ tầng chưa thể “bắt nhịp” cùng xu thế phát triển.

Năm 2024, Nghệ An đứng thứ 3 các tỉnh, thành phố trong cả nước về mua ô tô.

Top đầu cả nước về mua ô tô

Theo thống kê, tính từ đầu năm 2024 đến ngày 15/12, toàn tỉnh Nghệ An có 18.064 ô tô đăng ký mới, tăng gần 3.000 xe so với năm 2023. Lũy kế đến nay, có 202.940 ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An. Như vậy, với số lượng xe đăng ký mới trên, địa phương này tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về mua ô tô, chỉ sau TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bình quân mỗi ngày, tỉnh Nghệ An có khoảng 100 - 110 xe ô tô đăng ký mới, trong đó 50 xe ở khu vực TP Vinh và khoảng 50 - 60 xe tại các huyện, thị xã. Dự kiến, từ ngày 15/12 đến sát Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, địa phương sẽ có thêm khoảng 2.000 xe ô tô đăng ký mới và số lượng xe ô tô đăng ký mới năm nay sẽ đạt kỷ lục từ trước đến nay là 20.000 xe.

Cũng liên quan đến phương tiện giao thông đăng ký mới, năm 2024, Nghệ An còn ghi nhận thêm 68.904 xe máy và 15.286 xe đạp, xe máy điện đăng ký mới. Lũy kế đến ngày 15/12/2024, toàn tỉnh có 202.940 ô tô, 2.089131 xe máy và 152.090 xe điện, xe máy điện.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An thông tin, mặc dù số lượng xe đăng ký mới cao nhưng không xảy ra tình trạng quá tải tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Bên cạnh đó, việc người dân thực hiện hồ sơ đăng ký xe qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an và đăng ký tại công an các huyện, thành, thị cũng góp phần giảm tải cho Phòng CSGT Công an tỉnh.

Theo một số chuyên gia nhận định, việc số lượng ô tô ở Nghệ An tăng nhanh trong những năm trở lại đây là do nền kinh tế tỉnh này đang trên đà phát triển mạnh mẽ, người dân năng động, biết nắm bắt cơ hội làm ăn, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn khác nhau như: Bất động sản, xuất khẩu lao động, sản xuất và kinh doanh,…

Ách tắc giao thông thường xuyên diễn ra ở một số tuyến đường trung tâm TP Vinh, nhất là vào khung giờ cao điểm.

Cũng vì số lượng ô tô tăng cao hàng năm và chủ yếu tập trung ở khu vực TP Vinh, nên tình trạng ách tắc giao thông vẫn liên tục tái diễn, nhất là vào các khung giờ cao điểm và mưa lớn kéo dài. Lực lượng Công an phải bố trí các tổ công tác túc trực thường xuyên để điều tiết, phân luồng giao thông vào giờ tan tầm để giảm tình trạng ách tắc, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Gỡ “nút thắt” hạ tầng

Bên cạnh nguyên nhân số lượng phương tiện gia tăng thì tình trạng ách tắc ở khu vực nội đô còn đến từ sự mất cân bằng giữa hạ tầng giao thông và mật độ dân cư cũng như phương tiện tham gia giao thông. Đây cũng là bài toán nan giải đối với các cấp ngành, chính quyền TP Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung.

Trên thực tế, để giảm ách tắc giao thông, địa phương đã rất nỗ lực trong việc đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông ở khu vực nội đô, nhất là các tuyến đường trọng điểm như: Trường Thi, Đại lộ Lê Nin, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai,…

Tuy nhiên, do số lượng phương tiện giao thông cá nhân tăng quá nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư, cải tạo chưa thể bắt nhịp kịp thời nên hiện tượng ách tắc ở khu vực đô thị Nghệ An xảy ra ngày càng phổ biến.

Kéo giãn trường học ra vùng xa hơn để giảm áp lực về hạ tầng giao thông ở khu vực trung tâm. (Trong ảnh: Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu)

Chưa kể, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn có sự hạn chế nhất định. Đặc biệt là tại các nút giao và khu vực trường học, mặc dù cơ quan chức năng cùng lãnh đạo nhà trường thường xuyên nhắc nhở, nhưng một số người dân vẫn chưa nghiêm chỉnh chấp hành, dẫn đến tình trạng “kẹt xe” cục bộ vào khung giờ cao điểm.

“Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về pháp luật, về hạ tầng, các đơn vị liên quan cần phải tổ chức lại hạ tầng giao thông ở một số điểm, đơn cử như mở các điểm nút quay đầu ở trước đèn đỏ, đóng những giải phân cách tại một số tuyến đường "nóng" để buộc các phương tiện quay đầu đúng địa điểm mình cần quay, tránh tình trạng chen lấn, chéo xe làm ùn tắc giao thông không đáng có” – đại diện Ban ATGT tỉnh Nghệ An thông tin.

Trước thực trạng bức bách trên, mới đây, UBND TP Vinh cũng đã ban hành công văn chỉ đạo mở đợt cao điểm ra quân giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn.

Còn về lâu dài, chính quyền thành phố đã và đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kéo giãn các trường học, trung tâm đào tạo, cơ quan công sở ở nội đô thị ra vùng xa hơn để giãn dân, giảm áp lực về hạ tầng giao thông ở khu vực trung tâm.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn