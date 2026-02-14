Nghệ An: Giảm án cho 40 phạm nhân

Ngày 14/2, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố và trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định. Đây là đợt xét giảm án nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, có 40 phạm nhân đang cải tạo được xem xét, chấp thuận giảm án trong đợt này.

Trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án cho phạm nhân.

Các trường hợp được giảm đều có quá trình chấp hành án nghiêm túc, tích cực lao động, học tập, cải tạo; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và nội quy của cơ sở giam giữ.

Đáng chú ý, trong số 40 phạm nhân được giảm án, có 10 người được giảm hết thời hạn chấp hành án còn lại. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, những phạm nhân này sẽ trở về địa phương, đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày đầu xuân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, việc xét giảm án, đặc biệt là giảm hết thời hạn tù vào dịp Tết cổ truyền, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đây không chỉ là sự ghi nhận quá trình cải tạo tiến bộ của phạm nhân mà còn là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin và động lực để họ vững bước trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng.

Theo lãnh đạo đơn vị, công tác xét giảm án được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Qua đó, tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, đồng thời tạo động lực để các phạm nhân khác tích cực rèn luyện, phấn đấu sớm đủ điều kiện hưởng chính sách nhân đạo.

Đợt giảm án dịp Tết năm nay không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỗi mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về sự bao dung, nhân văn trong thực thi pháp luật.

