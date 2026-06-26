Nghệ An duyệt quy hoạch khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 hơn 480 ha

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UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 tại xã Quỳnh Lưu và xã Hùng Châu.

Theo quyết định, khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 có tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 484,42 ha, trong đó diện tích đất khu công nghiệp chiếm 481,11 ha, còn lại 3,31 ha dành cho hạ tầng đấu nối bên ngoài. Quy mô lao động dự kiến khoảng 40.000 người.

Khu công nghiệp được xác định là khu sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thu hút đa dạng ngành nghề như điện tử, cơ khí, ô tô, dược phẩm, thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, dệt may, logistics và các ngành công nghiệp hỗ trợ theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất sản xuất công nghiệp và kho bãi chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 349 ha, tương đương khoảng 72,68% tổng diện tích khu công nghiệp. Bên cạnh đó là các khu đất dịch vụ - hành chính, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước, an ninh và hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch đồng bộ. Quy hoạch dành gần 50 ha cho cây xanh và hơn 55 ha cho hệ thống giao thông, nhằm đảm bảo không gian xanh, hạ tầng kết nối và tiêu chuẩn môi trường trong phát triển khu công nghiệp hiện đại.

Theo định hướng, khu công nghiệp sẽ được tổ chức theo mô hình hiện đại, gắn với hành lang giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 48 và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trục chính khu công nghiệp kết nối các tuyến giao thông liên vùng, hình thành không gian sản xuất - dịch vụ - logistics đồng bộ.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án được đầu tư hệ thống cấp điện với tổng công suất khoảng 112 MVA, trạm biến áp 110kV, hệ thống cấp nước công suất 17.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải công suất hơn 13.000 m³/ngày đêm. Hệ thống thoát nước, giao thông nội bộ, viễn thông và chiếu sáng được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện hành.

Quy hoạch cũng yêu cầu xây dựng hệ thống cây xanh cách ly tối thiểu 10 m, kiểm soát chặt chẽ môi trường, nước thải và chất thải rắn, đảm bảo phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh và bền vững.

UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm cơ quan tổ chức lập và triển khai quy hoạch, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để quản lý, thu hút đầu tư và thực hiện các bước tiếp theo.

Theo lộ trình, quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp tham gia phát triển sản xuất trong giai đoạn tới.

Tác giả: Đoàn Chi

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn