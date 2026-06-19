Nghệ An chấp thuận đầu tư Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc hơn 2.138 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc tại xã Tân Châu, thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Dự án được triển khai với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong Khu kinh tế Đông Nam, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương và Công ty CP Quản lý xây dựng Nhật Bản. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 174,65 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.138 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 320,7 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất lần đầu.

Dự án dự kiến triển khai thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy mô 100 ha, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ quý I/2025 - IV/2026; bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất hoàn thành trong giai đoạn từ quý I - III/2027; thi công xây dựng và đưa vào sử dụng từ quý III/2027 - IV/2028.

Đối với giai đoạn 2 có quy mô 74,65 ha, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sẽ được triển khai từ quý III/2028 - I/2029. Thời gian thi công xây dựng và đưa công trình vào hoạt động dự kiến từ quý I/2029 - II/2030.

UBND tỉnh giao UBND xã Tân Châu chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết; xác định nguồn gốc đất, loại đất và chủ sử dụng đất; tham mưu phương án hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng; bố trí kinh phí từ nguồn bồi thường Trường Mầm non xã Diễn Phú (cũ) để xây dựng trường mầm non mới; giám sát quá trình triển khai, vận hành dự án và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan chức năng, gồm Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Các nhà đầu tư được yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ dự án; góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết và hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy trước khi triển khai dự án; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, không làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân khu vực lân cận; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện di vật, cổ vật hoặc khoáng sản có giá trị trong quá trình thi công.

Dự án cũng phải dành tối thiểu 5 ha đất công nghiệp, hoặc tương đương ít nhất 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp, để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê lại theo quy định.

Tác giả: Đoàn Chi

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn