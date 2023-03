Nghệ An: Đường ven biển chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Your browser does not support the video tag.

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An được khởi công từ tháng 2/2022, hiện nhiều hạng mục đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì sự thiếu quyết liệt của các địa phương trong công tác giải phóng bàn giao mặt bằng là điều cần phải nhắc tới.

Quá trình thi công đường ven biển có 140 hộ cần tái định cư, thế nhưng đến nay 4 vị trí tái định cư tại huyện Quỳnh Lưu mới trình thẩm đỉnh, 2 vị trí tái định cư còn lại tại huyện Nghi Lộc đang đăng tải mời thầu. Dự kiến, sớm nhất phải đầu năm 2024 các hộ dân mới có thể bàn giao mặt bằng thi công, trong khi hiện nay phần tuyến đã chậm tiến độ yêu cầu 33%.

Dự án đường ven biển Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An có chiều dài 67 km với tổng mức đầu tư 4.650 tỷ đồng, khởi công từ tháng 2/2022 và kế hoạch sẽ hoàn thành trong quý II/2024. Tuy nhiên, điều này sẽ rất khó khi công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 83% và thiếu sự quyết liệt của chính quyền địa phương như hiện nay.

Tác giả: Quang Tiến, Thiện Linh

Nguồn tin: vtv.vn