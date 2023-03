Nghệ An: Biển báo giới hạn tải trọng vừa lắp xong lại tiếp tục bị tẩy xoá

Vậy nhưng, khi biển báo giới hạn tải trọng được thay thế chưa lâu nay lại tiếp tục bị tẩy xoá gây bức xúc trong dư luận địa phương và ngang nhiên thách thức pháp luật?.

Trước đó, Diễn đàn Doanh nghiệp đã có bài thông tin phản ánh về tình trạng tuyến đường nối từ phía Đông cầu Thọ Tường trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sang cầu Yên Xuân địa phận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài khoảng gần 7km thuộc đường cấp 4 đồng bằng nhưng thời gian gần đây, tuyến đường liên huyện này trở thành “huyết mạch” để xe container, xe đầu kéo lưu thông.

Thực trạng này kéo dài gây bức xúc trong dư luận và được phản ánh tại nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp nhưng vẫn chưa được ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Đường nối tỉnh Nghệ An sang Hà Tĩnh đoạn qua xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn bị xuống cấp nghiêm trọng

Ông Nguyễn An Toàn - Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn cũng xác nhận lâu nay có tình trạng xe tải trọng lớn, ước đến 50 - 60 tấn chạy từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) tránh Trạm Thu phí Bến Thuỷ nên đi tắt qua Đức Thọ rồi về cầu Yên Xuân. Đây là tuyến đường tắt rút ngắn khoảng cách đối với các phương tiện tải trọng lớn chở hàng hoá từ khu vực Nghệ An sang Hà Tĩnh sau khi cầu Thọ Thường (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nói sang cầu Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đáng quan tâm, UBND huyện Nam Đàn đã tiến hành cắm biển giới hạn tải trọng cho phép không quá 10 tấn đối với phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này nhưng sau đó đã bị kẻ xấu dùng sơn xịt, tẩy xoá. Thực trạng này cũng gây bức xúc trong dư luận và gây khó cho cơ quan chức năng khi thực thi công vụ kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này.

Mặc dù biển báo giới hạn tải trọng đối với các phương tiện tham gia giao thông đoạn đường nối Nghệ An sang Hà Tĩnh đã được lắp đặt tại vị trí cầu Châu Cường trên địa phận xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn đã được lắp đặt nhưng sau đó tiếp tục bịt tẩy xoá

Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng biển báo giới hạn tải trọng cho phép bị tảy xoá, UBND huyện Nam Đàn đã chỉ đạo UBND xã Trung Phúc Cường cắm biển mới thay thế.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, vào những ngày đầu tháng 3/2023, khi có dịp lưu thông trên tuyến đường này, chúng tôi lại phát hiện biển báo giới hạn tải trọng cho phép 30 tấn tiếp tục bị tẩy xoá. Đoạn đường vượt lũ từ cầu Châu Cường địa phận xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An giáp ranh với huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đến cầu Yên Xuân dài khoảng 1km hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hố voi, ổ trâu...xuất hiện nhan nhản nơi vị trí đặt biển giới hạn tải trọng nói trên.

Trong khi đó, tuyến đường này hiện nay thuộc đường cấp huyện, chưa được nâng cấp thành đường tỉnh nên việc xe tải trọng lớn lưu thông qua lại thường xuyên sẽ gây mất ATGT, hạ tầng nhanh xuống cấp hơn nữa.

Mặt khác, vào ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng không có nên phương tiện lưu thông qua đây khi gặp xe tải trọng lớn ngược chiều khó có thể nhận diện, quan sát an toàn được, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT rất lớn trên tuyến đường này.

Theo khoản 1 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ thì hành vi “Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” sẽ bị cấm.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để khắc phục tình trạng nói trên, sắp tới cơ quan chức năng huyện Nam Đàn sẽ tiến hành lắp đặt camera giám sát để ngăn chặn, xử lý tình trạng này. Cùng với đó, thông qua camera, công an sẽ giám sát tình hình ANTT, ATGT cũng như điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng cố tình phá hoại tài sản Nhà nước.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp