Nghệ An: Khai thác trái phép rừng thông hàng chục năm tuổi tại xã Quỳnh Văn

Hiện trường rừng thông hàng chục năm tuổi bị khai thác trái phép

Khai thác ồ ạt…

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu nói chung, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu - Nghệ An) nói riêng hết sức bức xúc trước việc nhiều đối tượng ngang nhiên chặt phá rừng thông trái phép.

Tại xã Quỳnh Văn, thực trạng này diễn ra một cách rầm rộ. Nhiều diện tích thông có độ tuổi hàng chục năm bị chặt hạ không thương tiếc để trồng keo.

Nhiều cây Thông bị chặt hạ

Ngày 09/3, có mặt rừng thông tại lô 2a khoảnh 2, Tiểu khu 334C, xã Quỳnh Văn chúng tôi không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng rừng thông hàng chục năm tuổi bị chặt, đào bay gốc.

Tại hiện trường, hàng chục gốc cây thông đã bị chặt ngang gốc. Nhiều gốc cây sau khi chặt bị đốt cháy nham nhở. Các gốc cây này có đường kính từ 10-40cm. Không chỉ chặt phá, đốt khiến gốc cháy đen, nhiều gốc cây còn bị đào xới nham nhở hay dùng đất lấp lại.

Đào xới, trồng keo sau khi chặt hạ Thông

Một người dân tại xã Quỳnh Văn bức xúc: Việc chặt thông để trồng keo đã diễn ra trong thời gian dài. Đặc biệt, từ đầu năm 2023 việc khai thác trái phép vẫn tiếp tục diễn ra ồ ạt dù giấy phép khai thác đã hết hạn.

Sự việc diễn ra một cách công khai, trong thời gian dài nhưng không thấy ai kiểm tra hay xử lý nên nhóm người vẫn vô tư khai thác rầm rộ… - một người dân khác cho biết.

Quản lý lỏng lẻo?

Theo tìm hiểu của phóng viên, diện tích rừng thông nói trên thuộc lô 2a, khoảnh 2, Tiểu khu 334C là rừng sản xuất được giao cho hộ ông Nguyễn Đình Đợi quản lý. Ngày 16/3/2022, ông Nguyễn Đình Đợi có đơn đề nghị cấp phép khai thác tận dụng gỗ rừng trồng thực hiện biện pháp lâm sinh (tỉa thưa) gửi các cấp có thẩm quyền kèm thuyết minh khai thác.

Theo đơn đề nghị, diện tích khai thác làm 5,92 ha, số lượng cây chặt là 700 cây; tương đương số lượng gỗ lấy ra là 25,43 m3.

Diện tích chặt hạ lớn hơn rất nhiều lần so với giấy phép chặt tỉa?

Đến ngày 23/3/2022, Phó Giám đốc sở NN&PTNT Nghệ An có văn bản số 783/SNN-KL đồng ý cho các chủ rừng (trong đó có ông Nguyễn Đình Đợi) được khai thác tận dụng gỗ cây Thông nhựa rừng trồng khi thực hiện biện pháp lâm sinh. Theo đó, thời gian thực hiện kể từ ngày ký đến 31/12/2022. Thời gian quy định là rõ ràng như vậy, tuy nhiên theo phản ánh đến đầu năm 2023, một số cá nhân vẫn ngay nhiên vào chặt phá cây Thông để trồng keo.

Điều đáng nói, theo giấy phép khai thác, chủ rừng chỉ được cắt tỉa các cây Thông bị chết, yếu, cong, kém phát triển. Tuy nhiên, tại hiện trường cho thấy các cây Thông được hạ nhiều, gồm cả hàng loạt cây lớn sinh trưởng tốt tạo thành những khoảng trống mênh mông như bãi đất hoang.

Những gốc Thông lớn, nhiều năm tuổi bị chặt hạ.

Xác nhận từ ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai - Quỳnh Lưu (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An) cho biết: Việc các cá nhân dựa vào giấy phép khai thác trước đó để tiếp tục khai thác dù thời hạn đã hết từ lâu là có.

Lý giải về thực trạng này, ông Lê Ngọc Hữu, phân trần: Do cán bộ, con người của đơn vị ít, chỉ 6-7 người đủ năng lực để làm trong khi diện tích quản lý là rất rộng gồm cả thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu nên việc quản lý còn hạn chế. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt đã cắt cử người kiểm tra, xử lý đồng thời thu toàn bộ gỗ Thông còn lại về tập kết theo quy định.

Thông tin từ ông Hồ Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tôi đã cho anh em về trực tiếp kiểm tra. Theo quy định, hộ gia đình khi có giấy phép tỉa thưa thì bên đơn vị Kiểm lâm phải có thông tin phối hợp, báo cáo với địa phương để giám sát, quản lý nhưng không hề có. Sau khi có giấy phép, trong quá trình tỉa thưa thì họ cũng có lợi dụng vào đó để chặt thêm một số cây.

Diện tích đó trước là của ông Đợi nhưng đã chuyển giao cho người khác. Thông đó là thông trồng lâu năm, theo nắm bắt được trồng từ năm 1996-1997, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết thêm.

Số Thông khai thác trái phép bị Kiểm lâm thu giữ

Quá trình tìm hiểu của PV Pháp luật Plus, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc chặt phá rừng Thông trái phép, Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai - Quỳnh Lưu đã tiếp hành thu giữ một số tang vật là các khúc gỗ Thông bị chặt về tập kết tại khu vực quy định. Thời gian thu giữ ngày 08/3/2023 tuy nhiên đến ngày 09/3/2023 khi được hỏi về biên bản lập của đơn vị về sự việc hay việc thu giữ thông thì ông Nguyễn Vũ Trung - cán bộ kỹ thuật của Hạt này thừa nhận: Chưa có!

Lạ lùng hơn, trước đóp, khi được hỏi về vụ việc khai thác rừng Thông trái phép tại xã Quỳnh Văn, lãnh đạo phòng Quản lý bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm lâm Nghệ An khẳng định: Chưa nhận được thông tin cũng như báo cáo của Hạt Kiểm lâm địa bàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi sự việc có diễn biến mới.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn