Nghệ An: Đường hơn 700 tỷ đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở

Your browser does not support the video tag.

Sau đợt mưa bão vừa qua, tuyến đường N5 kéo dài đoạn từ xã Văn Hiến (huyện Đô Lương cũ) đến đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nhiều điểm. Clip: ĐB

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết vào chiều ngày 3/9 cho thấy, trên tuyến đường N5 từ đường Hồ Chí Minh về Quốc lộ 7A, có hơn 10 điểm sạt lở.

Nhiều vị trí, đất đá chất cao sát mép đường, buộc phương tiện phải di chuyển chậm và nhường đường cho xe ngược chiều. Không ít bờ kè bằng đá xây bị xô lệch, hư hỏng, làm gia tăng nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Anh Phan Văn Bảo, lái xe tải trú xã Tân Kỳ, lo lắng: “Đất đá tràn xuống đường rất nguy hiểm, xe phải chạy chậm và chú ý quan sát hơn bình thường. Mong cơ quan chức năng xử lý sớm để người dân yên tâm đi lại”.

Dự án đường N5 kéo dài (giai đoạn 2) có tổng vốn đầu tư gần 740 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư được nghiệm thu, đi vào khai thác vào năm 2024. Sau đợt mưa bão vừa qua, nhiều vị trí taluy dương trên tuyến bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: ĐB

Ông Lê Viết Quý, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, tuyến N5 qua xã dài khoảng 1,6 km, xuất hiện hai điểm sạt lở taluy dương. “Tuyến đường chưa bàn giao về địa phương nên chúng tôi mới cắm biển cảnh báo, chờ chủ đầu tư khắc phục”, ông Quý nói. Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi sạt lở còn xuất hiện tại nhiều vị trí thuộc các xã Vân Du, Bạch Ngọc.

Sau bão, xuất hiện ít nhất 10 điểm sạt lở taluy dương trên tuyến N5 kéo dài. Ảnh: ĐB

Ngay trong sáng 4/9, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (chủ đầu tư) đã huy động lực lượng, phương tiện thu dọn đất đá.

Ông Vũ Minh Thịnh, Trưởng Ban Dự án cho biết: “Tuyến đường đang trong giai đoạn duy tu, các điểm sạt trượt chủ yếu nhỏ. Dự kiến hai ngày tới sẽ xử lý xong để đảm bảo lưu thông. Việc thi công taluy dương thường phá vỡ kết cấu đất, cần thời gian ổn định, vì vậy nếu tiếp tục sạt lở, chúng tôi sẽ tiếp tục hốt sạt, đảm bảo giao thông”.

Cơ quan chức năng đặt cọc cảnh báo giao thông tại các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, nhất là vào ban đêm. Ảnh: ĐB

Ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý Sự nghiệp (Sở Xây dựng Nghệ An) khẳng định, nguyên nhân chính là do mưa bão kéo dài. “Chúng tôi đang phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông để xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”, ông Trường nói.

Những rọ đá kè taluy bị bẻ cong do lượng đất đổ xuống gây nên. Ảnh: ĐB

Đường N5 kéo dài được kỳ vọng là trục kết nối các xã miền Tây Nghệ An với Khu kinh tế Đông Nam và cụm cảng quốc tế Cửa Lò, tạo động lực phát triển thương mại, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao đời sống người dân miền Tây xứ Nghệ.

Dự án đường N5 kéo dài có tổng chiều dài hơn 21km, riêng các điểm sạt lở kéo dài khoảng gần 4km qua xã Tân Kỳ và xã Bạch Ngọc. Ảnh: ĐB

Việc tuyến đường mới, đầu tư lớn xuất hiện hàng loạt điểm sạt trượt ngay sau mưa lớn cho thấy thách thức trong việc đảm bảo kết cấu nền và taluy ở các công trình miền núi.

Dự án đường N5 kéo dài (giải đoạn 2) có tổng chiều dài hơn 21 km, trong đó hơn 3 km trùng với Tỉnh lộ 538. Tuyến đường đi qua các xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Giang Sơn Đông (Đô Lương cũ) dài hơn 10 km; Minh Thành, Thịnh Thành (Yên Thành cũ) gần 10 km; đoạn còn lại thuộc xã Kỳ Tân (Tân Kỳ cũ). Tuyến đường được thiết kế quy mô cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường 7 m, tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn