Nghệ An: Dự án KCN Hoàng Mai 2 sắp được cấp chủ trương đầu tư

Thông tin này được công bố tại buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung diễn ra sáng 2/6 với Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, Chủ đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.

Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, nằm trên địa phận thị xã Hoàng Mai, có diện tích 264,77 ha do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Dự án KCN Hoàng Mai 2 (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) có diện tích 343,69 ha, mục tiêu xây dựng, phát triển hạ tầng KCN để thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại KCN Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2

Theo báo cáo, hiện nay, dự án KCN Hoàng Mai 1 đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 2.439.000 m2/tổng diện tích 2.647.000 m2, đạt tỷ lệ 92,12%; hiện còn 208.700 m2 chưa GPMB.

Về tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, đã san lấp được 2.300.100 m2, đạt 90% diện tích mặt bằng. Lũy kế tổng vốn đầu tư thực hiện đến nay khoảng 582 tỷ đồng. Đến nay, có 07 nhà đầu tư thứ cấp, tổng số vốn đăng ký đầu tư là 270,2 triệu USD (tương đương 6.215 tỷ đồng); tỷ lệ lấp đầy là 146,62 ha/174.02 ha tổng diện tích đất xây dựng nhà máy, chiếm 84,3%. Trong đó, có 2 nhà máy đã đi vào hoạt động; có 2 nhà máy đang trong quá trình xây dựng; có 3 nhà máy đang làm thủ tục.

Về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định hồ sơ dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dự kiến cuối tháng 6/2023 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã thu hút được một số dự án vào đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh tính toán để xây dựng các trạm biến áp đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp.

"Hiện trong phạm vi bán kính 3km của Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 có 3 mỏ đá đang hoạt động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các nhà máy, đề nghị tỉnh có chỉ đạo các mỏ đá để đảm bảo môi trường hoạt động của các nhà máy. Để đáp ứng nhu cầu lâu dài của các nhà đầu tư tại thị xã Hoàng Mai, đề nghị tỉnh cho phép công ty đề xuất các dự án phụ trợ cho khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ GPMB…", Công ty Hoàng Thịnh Đạt kiến nghị thêm.

Trên cơ sở kiến nghị của Công ty Hoàng Thịnh Đạt, ông Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự cố gắng của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trong việc xây dựng và thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2; khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của tỉnh khi chọn Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư 2 dự án khu công nghiệp này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, sớm giải quyết tình trạng thiếu điện phục vụ sản xuất cho các nhà máy trong khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án… Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và các doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2.

Được biết, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thành lập vào tháng 3/2004, vốn điều lệ 638 tỷ đồng, đóng trụ sở tại Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh là đầu tư các dự án khu công nghiệp.

Dự án đáng chú ý là Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình (Thái Nguyên), tổng quy mô hơn 8.000ha, trong đó bao gồm KCN Yên Bình (diện tích 396,43 ha, tổng mức đầu tư 3.820 tỷ đồng) là một trong những dự án lớn mà Hoàng Thịnh Đạt đầu tư.

Ở Quảng Ngãi, Hoàng Thịnh Đạt là chủ đầu tư dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1). Theo quy hoạch, dự án có diện tích 496 ha, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm giai đoạn 1A có diện tích hơn 151ha và giai đoạn 1B có diện tích hơn 167ha, tổng mức đầu tư 2.025 tỷ đồng; giai đoạn 2 có diện tích gần 177 ha....

