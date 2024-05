Nghệ An: Doanh thu du lịch đạt hơn 1.400 tỷ đồng trong tháng 5

Hàng nghìn du khách tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Ảnh Doãn Hòa

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024. Theo thông tin tại phiên họp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 của tỉnh này ước tăng 13,15% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Sữa tươi 23 triệu lít, tăng 7,31%; bia đóng lon 8,5 triệu lít, tăng 26,38%; dăm gỗ 28 nghìn tấn, tăng 2,7 lần; xi măng 754 tấn, tăng 9,44%; điện sản xuất 224,5 triệu KWh, tăng 12,09%...

Tính đến ngày 20/5/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh này quản lý đã giải ngân 1.252,807 tỷ đồng, đạt 27,07% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (17,4%)); trong đó một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (61,99%), nguồn thu xổ số kiến thiết (48,27%), nguồn thu sử dụng đất (47,6%). Có 26 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá (trên 40%) .

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Nghệ An tháng 5/2024 ước đạt 10.808,2 tỷ đồng, tăng 12,79%; lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 63.081,2 tỷ đồng, tăng 37,12% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2024 của tỉnh này ước đạt 238 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 135 triệu USD.

Dự ước trong tháng 5/2024, lượng khách du lịch đến tỉnh này đạt 1,05 triệu lượt, trong đó khách lưu trú đạt 700.000 lượt, khách quốc tế đạt 8.500 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 3.678 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.425 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2024 (tính đến ngày 21/5/2024), tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 192 tỷ đồng, điều chỉnh 12 lượt dự án, trong đó có 3 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 149,9 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 341,9 tỷ đồng.

Tính đến 22/5/2024, Nghệ An đã có 146 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023, tổng số vốn đăng ký thành lập 809,9 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm đã thành lập mới 862 doanh nghiệp, tăng 6,2% với tổng số vốn đăng ký thành lập 13.842 tỷ đồng, gấp 2,35 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An tháng 5 ước thực hiện 1.626,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước thực hiện 10.113,9 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 139% cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm ước thực hiện 11.291,5 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán.

Tính đến ngày 15/5, toàn tỉnh Nghệ An đã có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 77,62% tổng số xã; 83/319 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12/319 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đẩy mạnh thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng và thủy điện Khe Lại - Vực Mấu; trình Quy hoạch khu ứng dụng công nghệ cao; phối hợp chuẩn bị các nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ đối thoại với nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tập trung công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; quan tâm giải quyết các khó khăn để bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV đúng thời gian đề ra.

Ngành Giao thông Vận tải Nghệ An tiếp tục chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm và có cam kết về tiến độ: Quốc lộ 7C Đô Lương – Tân Kỳ trước ngày 30/6; Đại lộ Vinh – Cửa Lò trước ngày 30/7; đường ven biển trước ngày 30/12... Phối hợp với các ngành, địa phương để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, sớm tham mưu phương án chi trả kinh phí bồi thường dự án Quốc lộ 1A.

Ông Trung giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Cảng nước sâu Cửa Lò, đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam. Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác tháo gỡ mặt bằng cho các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, thành lập các Khu công nghiệp mới góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư. Sở Công thương cùng với các ngành hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn