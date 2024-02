Nghệ An: Doanh thu du lịch ước đạt 110 tỷ đồng ngày mùng bốn Tết

Những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán vừa qua thời tiết tại Nghệ An khá thuận lợi, do vậy lượng du khách về với Nghệ An cũng khá đông. Nhiều điểm du lịch, khu di tích, khu văn hóa tâm linh đầu năm mới đón lượng khách lớn về vãn cảnh, chiêm bái và du Xuân. Đáng chú ý như Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn), TP Vinh, đền ông Hoàng Mười, đền thờ Cua Quang Trung...

Du khách về với Khu di tích Kim Liên dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn 2024.

Giám đốc Khu di tích Kim Liên Nguyễn Bảo Tuấn cho biết, theo số liệu ba ngày Tết Nguyên đán cập nhập được cho thấy Khu di tích Kim Liên đón 2.100 đoàn với trên 23.000 lượt người.

Trao đổi với phóng viên, Sở Du lịch Nghệ An thông tin, chỉ tính riêng trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán 2024, toàn tỉnh Nghệ An đón khoảng 90.000 lượt khách du lịch tại các điểm du lịch, khu di tích, khu văn hóa tâm linh... doanh thu du lịch ước đạt 110 tỷ đồng.

Dịp Tết Giáp Thìn năm nay, TP Vinh có nhiều chương trình, hoạt động cũng như công trình phục vụ du khách dịp du Xuân đầu năm mới.

Ngày mùng 4 Tết cũng là ngày mà trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động du lịch. Do vậy đây được xem là ngày mà các đơn vị đón lượng lớn du khách về tham quan, chiêm bái, trải nghiệm dịp đầu Xuân năm mới.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn