Nghệ An định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chủ trương giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục: Cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có. Các trường hợp cần thiết sắp xếp, điều chỉnh thì phải nghiên cứu kỹ, lựa chọn phương án tối ưu nhất, bảo đảm thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung tâm học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên xã, phường.

Toàn tỉnh có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế: Kiện toàn hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh.

Giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Cấp tỉnh có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Thành lập trạm y tế xã, phường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn. Giao trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện (trước đây) để tổ chức chăm sóc, khám, chữa bệnh theo khu vực liên xã, phường.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập các lĩnh vực khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ: Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành để rà soát, thực hiện sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công lập cùng loại, nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn