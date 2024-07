Nghệ An: Sắp xếp cán bộ dôi dư như thế nào?

Giai đoạn 2023-2025, Nghệ An xây dựng phương án sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc vào TP Vinh. Nghệ An từ 21 đơn vị hành chính cấp huyện, sau sắp xếp sẽ còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với cấp xã, Nghệ An sẽ sắp xếp 92 đơn vị hành chính thành 44 đơn vị hành chính, giảm 48 đơn vị hành chính; từ 460 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 412 đơn vị hành chính cấp xã.