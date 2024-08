Nghệ An điều chỉnh hệ số giá đất năm 2024

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa mới ban hành Quyết định số 23/2024, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2024 và thay thế Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 05/2/2024 của UBND tỉnh.

Đối tượng áp dụng của quy định là các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Cụ thể:

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất nông nghiệp là K=1

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp tại địa bàn thành phố Vinh là K=1,3; tại thị xã Cửa Lò, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương...: K=1,2; Địa bàn các huyện vùng cao Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông: K=1,1.

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh: K=1.

Tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Việc thông qua hệ thống điều chỉnh giá đất năm 2024 để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2027 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao và Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về giá đất, Nghị định số10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh ước thực hiện 11.896,6 tỷ đồng, đạt 74,81% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 40,22% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, riêng khoản thu từ tiền sử dụng đất 4.547,9 tỷ đồng, đạt 99,74% dự toán và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023.

