Nghệ An đề nghị chấm dứt dự án hơn 1.500 tỷ của Cienco4

Một góc Đảo Chè Thanh Chương (nay là xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An), khu vực trong vùng dự án Khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau của Tập đoàn Cienco4. Ảnh: Văn Dũng

Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về phương án xử lý với dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại xã Hoa Quân, do CTCP Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án của Cienco4 hiện nay chưa được giao đất, cho thuê đất. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã có thông báo yêu cầu Cienco4 thực hiện nghĩa vụ ký quỹ trước ngày 15/4/2024. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động dự án.

Để “kéo” dự án, Cienco4 cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét để nhà đầu tư khác cùng quan tâm, có nhu cầu tham gia thực hiện một phần hay toàn bộ dự án trên.

“Trường hợp không được gia hạn hoặc không thể tiếp tục triển khai dự án, doanh nghiệp sẵn sàng bàn giao lại dự án và đề nghị được xem xét, hỗ trợ các chi phí hợp pháp đã thực hiện”, Cienco4 cho biết.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo quy định, dẫn đến việc dự án đủ điều kiện chấm dứt hoạt động.

Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Cienco4 chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan đến dự án, tự thanh lý dự án theo quy định về thanh lý tài sản khi dự án chấm dứt hoạt động, thực hiện thanh lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Sở Tài chính ban hành quyết định chấm dứt toàn bộ dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các nội dung phát sinh theo quy định…

Trong khi đó, UBND xã Hoa Quân được giao nhiệm vụ quản lý hiện trạng đất đai khu vực dự án, đảm bảo an ninh trật tự, tránh phát sinh các vi phạm.

Cienco4 đang làm ăn ra sao?

CTCP Tập đoàn Cienco4 (Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, Số 243A, Đê La Thành, TP. Hà Nội. UPCOM: C4G) vừa thông báo thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 29/4 sắp tới.

Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông, năm 2025 tổng doanh thu của C4G đạt 3.267 tỷ đồng, thực hiện được 82% kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2025 doanh thu 4.000 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, đạt 41% so với kế hoạch (200 tỷ đồng).

Được biết, tháng 11/2025 do ảnh hưởng chung của thị trường nên giá cổ phiếu C4G đang giao dịch thấp hơn mệnh giá. Do đó HĐQT của C4G quyết định dừng thủ tục phát hành cổ phiếu nhằm tránh gây thiệt thòi cho cổ đông.

Liên quan đến việc niêm yết, C4G cho biết, việc thực hiện chuyển niêm yết cổ phiều từ sàn UPCOM sang một trong hai sàn giao dịch chứng khoán tập trung do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên HĐQT C4G đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện.

HĐQT C4G sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2026 khi có đủ điều kiện, để thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký chuyển sàn.

Năm 2026, C4G đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 7%.

Theo C4G, năm 2026, doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý để xử lý vướng mắc tại dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới nhằm thu hồi vốn. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các dự án như KĐT Long Sơn 1, Long Sơn 3, tham gia đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị, cũng như mở rộng sang lĩnh vực môi trường, cấp nước và bất động sản tại Nghệ An, Hà Nội, TP.HCM.

Hiện C4G đang có vốn điều lệ ở mức 3.370 tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT đang là đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Được biết, một pháp nhân khác liên quan đến C4G là CTCP Đầu tư Cienco4 Land (tầng 10, tòa nhà ICON4, số 243A, Đường Đê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội), chủ đầu tư dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng tại 61 Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng.

Cienco4 Land thành lập năm 2016 do ông Chu Quang Hùng (Nghệ An) làm Giám đốc, kiêm đại diện pháp luật.

Tại thời điểm tháng 3/2017, Cienco4 Land có vốn điều lệ 75 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP (tiền thân của C4G) góp 65 tỷ đồng (65% vốn điều lệ).

Vào tháng 9/2025, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có kết luận thanh tra tại dự án do Cienco4 Land làm chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định, việc chấp thuận dự án, chấp thuận nhà đầu tư không qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014. Dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An không thẩm định phê duyệt phòng cháy chữa cháy, quy hoạch không phù hợp, không bố trí quỹ đất 20% để làm nhà ở xã hội…

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, giao đất không thông qua đấu giá là vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau (xã Thanh An và xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương cũ) nay là xã Hoa Quân, được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017. Dự án có quy mô 449 ha, trong đó, phần khai thác mặt hồ 83,9 ha, trồng cây xanh 280 ha, diện tích còn lại sẽ hình thành 5 khu chức năng, bao gồm: khu đón tiếp, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, khu làng nghề và khu thiền viện. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong thời gian 5 năm (2017-2022). Tuy nhiên sau hơn 8 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vẫn “án binh bất động”.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn