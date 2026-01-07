Cienco4 tìm đối tác thực hiện dự án du lịch sinh thái 1.500 tỷ ở Nghệ An

Một góc Đảo Chè Thanh Chương (nay là xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An), khu vực trong vùng dự án Khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau của Tập đoàn Cienco4. Ảnh: Văn Dũng

Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau (Dự án) thực hiện tại xã Thanh An và xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) do CTCP Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017, với quy mô 449 ha, trong đó, phần khai thác mặt hồ 83,9 ha, trồng cây xanh 280 ha, diện tích còn lại sẽ hình thành 5 khu chức năng, bao gồm: khu đón tiếp, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, khu làng nghề và khu thiền viện. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án dự kiến triển khai trong thời gian 5 năm (2017-2022). Trong đó, giai đoạn 1 (2017-2018) tiến hành xây dựng khu đón tiếp và hạ tầng thiết yếu để kết nối các phân khu khác; giai đoạn 2 sẽ đầu tư khu nghỉ dưỡng gồm khu sinh thái số 1 và số 2 (2018 – 2019); từ 2020 – 2022 sẽ hoàn thiện các phân khu chức năng còn lại.

Dự kiến tiến độ là vậy, tuy nhiên sau hơn 8 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vẫn “án binh bất động”.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An cho biết, sau hơn 8 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư thì dự án mới chỉ dừng lại ở khâu trích đo và lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng (chưa đền bù giải phóng mặt bằng). “Vừa qua, UBND tỉnh đã giao các sở nghành liên quan phối hợp với UBND xã kiểm tra cụ thể tiến độ dự án để báo cáo UBND tỉnh quyết định”, ông Cường nói.

Nhà đầu tư nói gì?

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng giám đốc Tập đoàn Cienco4 vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về quá trình triển khai và đề xuất giải pháp tại dự án trên.

Ông Huỳnh cho biết, đến nay Cienco4 đã tổ chức lập, trình, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000, cắm mốc ranh giới và công bố quy hoạch dự án, thống kê kiểm đếm và lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục thuê mặt nước hồ đập Cầu Cau, cũng như khảo sát, thiết kế lập quy hoạch tỷ lệ 1/500. Tổng số vốn Nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư vào dự án đến thời điểm hiện tại là 14,3 tỷ đồng.

Theo ông Huỳnh, quá trình triển khai thực hiện dự án, doanh nghiệp này gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về GPMB, đơn giá thuê mặt nước hồ đập Cầu Cau, ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19.

Khi lập dự án, doanh nghiệp đón đầu tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực miền Trung sau khi tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đi vào khai thác, tuy nhiên cho đến nay dự án vẫn chưa được triển khai nên tác động lớn đến hiệu quả đầu tư.

Hiện nay, Cienco4 đang là nhà đầu tư các dự án về BT, BOT tại Nghệ An như dự án BT cầu Hiếu II, các dự án BOT Bến Thủy, BOT Hoàng Mai. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp này, hiện việc thu hồi vốn của Cienco 4 tại các dự án trên đang gặp nhiều khó khăn.

“Dự án BT cầu Hiếu II chưa được thanh toán quỹ đất tại các dự án Khu đô thị Long Sơn theo đúng tiến độ giao đất như Hợp đồng BT đã ký. Các dự án BOT chưa được điều chỉnh, tăng mức phí theo phương án tài chính được phê duyệt, điển hình như dự án BOT Bến Thủy, BOT Hoàng Mai”, ông Huỳnh chia sẻ.

Do gặp phải các khó khăn trên, Cienco4 đã đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ năm 2019. Tuy nhiên, do các quy định của pháp luật về đầu tư liên quan đến việc gia hạn tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, đến nay dự án vẫn chưa được chấp thuận gia hạn, dẫn đến việc nhà đầu tư chưa có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện.

Để xử lý dứt điểm việc chậm triển khai dự án, Cienco4 đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính xem xét để nhà đầu tư khác cùng quan tâm, có nhu cầu tham gia thực hiện một phần hay toàn bộ dự án và được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương giới thiệu, nhà đầu tư sẵn sàng hợp tác, phối hợp cùng triển khai thực hiện dự án. "Trong trường hợp không thể kéo dài thêm phía Ciencon4 sẵn sàng bàn giao lại dự án theo quy định”, Tổng giám đốc Tập đoàn Cienco4 nhấn mạnh.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn