Cô gái đánh rơi iPhone bị kẻ giả danh công an lừa đảo

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V (SN 2005, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế).

Theo trình báo, ngày 22/2 vừa qua, chị V đánh rơi ĐTDĐ iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lệ, phường Phú Xuân, TP Huế. Sau đó chị V đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Đến trưa 23/2, một người sử dụng số điện thoại 0877.619.788 liên hệ với chị V, cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn chị V đến phía trước trụ sở Công an phường An Cựu để nhận lại tài sản. Tại đây, chị V gặp một nam thanh niên tự giới thiệu tên Tuấn, đối tượng này tự xưng là cán bộ Công an phường An Cựu và đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đang giữ chiếc điện thoại của chị V. Người này yêu cầu chị V chuyển 6,5 triệu đồng để giải quyết và nhận lại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Do không có đủ tiền nên chị V đã chuyển 4 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi nhận tiền, đối tượng này rời đi và hứa sẽ sớm trả lại điện thoại cho chị V. Tuy nhiên sau đó chị V liên hệ nhiều lần nhưng đối tượng không thực hiện như cam kết. Nhận thấy bị lừa đảo, chị V đã đến Công an phường An Cựu trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu đã khẩn trương xác minh, truy xét và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001, trú tại 1212 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TP Huế).

Cơ quan Công an làm rõ, đối tượng Nghĩa đã giả danh cán bộ Công an phường An Cựu rồi đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân