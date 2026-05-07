Nghệ An: Đầu tư nâng cấp trăm tỷ, cảng cá vẫn không sử dụng hết công năng

Cảng cá Cửa Hội nằm ở gần cửa biển hạ du sông Lam, Nghệ An. Ảnh Ngọc Quân.

Cảng cá đìu hiu, vắng tàu vào neo đậu

Cảng cá Cửa Hội nằm ở gần cửa biển hạ du sông Lam, thuộc tỉnh Nghệ An. Cảng cá Cửa Hội được xây dựng từ giữa năm 1997, đến đầu năm 2001 chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng.

Qua nhiều năm hoạt động, hệ thống cơ sở hạ tầng của cảng cá đã xuống cấp thấy rõ, quy mô cầu cảng cơ bản không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đặt ra, đặc biệt là việc tàu thuyền neo đậu và bốc dỡ hàng hóa.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An và ngành nông nghiệp địa phương đã đề xuất bố trí kinh phí để nâng cấp, mở rộng. Xét thấy tính chất cấp thiết, Trung ương đã chấp thuận chủ trương phê duyệt kinh phí hơn 107 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng cảng cá Cửa Hội.

Năm 2019, dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá này được thực hiện bằng nguồn kinh phí nhà nước 107 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh Ngọc Quân.

Theo quyết định phê duyệt dự án, thời gian thi công từ năm 2015 – 2019 là hoàn thành. Tổng diện tích mở rộng mặt đất sử dụng là 1,4ha, mặt nước 0,28ha, mặt đất hiện hữu 2,6ha.

Theo thiết kế, cảng cá được xây dựng gồm: công trình thủy công, công trình kiến trúc khu dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật.... Công trình được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2019.

Mặc dù vậy, hiện nay bến cá vẫn vô cùng đìu hiu, chỉ có tàu của cơ quan chức năng neo đậu. Ảnh Ngọc Quân.

Mục tiêu và nhiệm vụ đầu tư xây dựng là nâng cấp mở rộng, đáp ứng tiêu chí cảng loại 1, đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hóa thủy hải sản khai thác trong ngư trường vịnh Bắc Bộ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần phát triển nghề cá, phát triển kinh tế xã hội cho ngư dân địa phương.

Mặc dù, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng công năng sử dụng lại không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu. Vài năm gần đây, ngoài các tàu cá loại nhỏ của ngư dân địa phương đánh bắt gần bờ, số lượng tàu công suất lớn giảm mạnh, chỉ lác đác vài ba tàu.

Khu nhà phân loại hải sản ở cảng cá Cửa Hội không sử dụng từ 5 năm qua. Ảnh Ngọc Quân.

Cần khơi thông dòng chảy, sử dụng hết công năng của cảng cá

Đầu tháng 5/2026, theo ghi nhận của phóng viên, bến cá Cửa Hội vô cùng đìu hiu. Ngoài các tàu cá công suất nhỏ vẫn neo đậu ở khu vực gần cảng, cầu cảng dài 300m là nơi neo đậu của một số tàu tuần tra, cứu hộ của biên phòng đậu nhờ.

Trong đó, khu nhà dùng để phân loại cá rộng hàng trăm mét vuông bỏ không từ 5 năm qua. Ban quản lý cảng cá đã cho một người dân thuê một phần khu nhà để làm kho đông lạnh, chủ yếu bảo quản hải sản được chở về từ các tỉnh phía nam, sau đó đưa ra thị trường.

Công năng sử dụng lại không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, gây ra tình trạng lãng phí. Ảnh Ngọc Quân.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do hệ thống cửa lạch đang bị bồi lấp nghiêm trọng, phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn nên các chủ tàu không mặn mà ra vào cảng, đặc biệt là tàu ngoại tỉnh.

Trong phạm vi cảng có nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng như: xăng dầu, đá lạnh, hải sản..., mọi thứ không thuận lợi nên rơi vào cảnh khó khăn. Nhà phân loại hải sản được đầu tư xây dựng khang trang giờ cũng bỏ hoang thành nơi tụ tập đánh bài, bãi đậu xe.

Không sử dụng hết công năng và mục tiêu đề ra ban đầu, khiến nhiều người cảm thấy rất lãng phí.

Hiện nay, các tàu thuyền đều vào neo đậu nhờ ở cảng Cửa Lò và cảng lân cận. Mặc dù Ban quản lý cảng cá Nghệ An và các đơn vị liên quan đã nhiều lần nêu rõ thực trạng, qua đó kiến nghị xử lý, khơi thông dòng chảy, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có sự thay đổi.

Một dự án trăm tỷ có ý nghĩa lớn, góp phần phát triển nghề cá, kinh tế xã hội cho ngư dân địa phương nhưng không sử dụng hết công năng và mục tiêu đề ra ban đầu, khiến nhiều người cảm thấy rất lãng phí.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn