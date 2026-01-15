Nghệ An đầu tư gần 280 tỷ đồng nâng cấp đường tỉnh bị sạt lở sau mưa lũ

Nhiều đoạn trên đường tỉnh 543B qua xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An bị sạt lở, sụt trượt ta luy âm rất nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông.

Đường tỉnh 543B dài 37km nối Quốc lộ 7 với Quốc lộ 48C là tuyến đường huyết mạch đi qua các xã Tương Dương, Lượng Minh và Yên Na (tỉnh Nghệ An). Đây là tuyến đường đóng vai trò quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn, đặc biệt là kết nối giao thông cho người dân sống quanh vùng Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Nậm Nơn; góp phẩn đảm bảo an ninh quốc phòng nhiều xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ đã gây sạt lở, sụt trượt và tàn phá nghiêm trọng tại nhiều vị trí, khu vực của tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng rất lớn tới sự đi lại, thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế của các địa phương mà tuyến đường đi qua.

Việc sụt lở tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi lại.

Trước thực trạng trên, ngày 30/6, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường và công trình ĐT.543B, huyện Tương Dương (cũ) với tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 192,547 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 10,99 tỷ đồng, chi phí bồi thường-hỗ trợ và tái định cư tạm tính 32,453 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 30,129 tỷ đồng…

Đây là dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An (275 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 là 115,5 tỷ đồng).

Mục tiêu đầu tư của Dự án là nhằm tăng cường kết nối giao thông của người dân sống quanh vùng thủy điện Bản Vẽ, thuỷ điện Nậm Nơn và từ các xã Yên Hòa, Yên Na, Lượng Minh và xã Tương Dương ra Quốc lộ 7, Quốc lộ 48C tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Tương Dương cũ nói riêng và các huyện miền Tây Nghệ An nói chung; đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của vùng, của địa phương.

Nhà thầu triển khai thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 543B qua xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Những ngày giữa tháng 12/2025, có mặt trên tuyến tỉnh lộ 543B đoạn qua xã Lượng Minh, 3 tháng sau những đợt mưa lũ kéo dài, tại đây vẫn còn nhiểu điểm sạt lở, sụt trượt ta luy dương vẫn chưa được xử lý. Nghiêm trọng nhất là nhiều đoạn bị sụt lở ta luy âm, hở hàm ếch rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

Hiện tại, tuy nhà thầu đã triển khai nhân lực và trang thiết bị phục vụ thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 543B nhưng cần phải mất một thời gian dài mới có thể khắc phục được những đoạn đường bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng sau mưa lũ.

