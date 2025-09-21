Nghệ An: Cán bộ xã vùng cao cuối tuần về bản phục vụ nhân dân

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Lưu Kiền, Xá Lượng và thị trấn Thạch Giám, có diện tích tự nhiên rộng lớn, dân số đông, phân bố trên 26 xóm, bản khác nhau. Trong đó có những bản làng cách xa trung tâm xã gần 30km, khiến người dân, nhất là người cao tuổi, sức khỏe yếu gặp khó khăn trong triển khai làm các giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7-2025, xã vùng cao Tương Dương chịu ảnh hưởng rất nặng nề về tài sản nhân dân, cũng như công trình của nhà nước. Trên địa bàn xã có hàng trăm ngôi nhà hư hỏng nặng, 3 cây cầu treo bắc qua sông Lam bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều gia đình, người dân bị mất toàn bộ giấy tờ liên quan, dẫn đến gặp trở ngại trong thực hiện các giao dịch dân sự.

Cuối tuần, cán bộ, công chức xã Tương Dương mang theo thiết bị cần thiết về bản phục vụ nhân dân.

Từ tình hình thực tế, xã Tương Dương đã nỗ lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống, sản xuất. Cán bộ, công chức các bộ phận, nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương tập trung tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, giấy tờ cần thiết. Căn cứ vào đặc điểm địa hình, phân bố dân cư, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương đã chủ động đưa chương trình “Ngày cuối tuần vì dân” đến tận xóm, bản. Theo đó, vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, cán bộ, công chức của trung tâm sẽ rời trụ sở, mang theo thiết bị cần thiết, con dấu vượt đường xa, trực tiếp đến với bà con tại các khu định cư xa xôi để tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục, giấy tờ cần thiết. Tại các xóm, bản, đội ngũ cán bộ, công chức của xã Tương Dương mượn trụ sở trường học, nhà văn hóa để làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30 phút cho đến 17 giờ cùng ngày mới nghỉ.

Ông Nguyễn Phùng Hùng, Phó chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương cho biết: “ Mong muốn phục vụ nhân dân tốt nhất, cán bộ, công chức của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm-tận tâm-tận lực với công việc. Anh, chị, em đã gác lại niềm vui riêng, đến tận cơ sở hỗ trợ bà con hoàn thành các thủ tục, giấy tờ liên quan”.

Tại các xóm bản, đội ngũ cán bộ, công chức xã vùng cao tận tình hỗ trợ bà con hoàn thành các thủ tục hành chính cần thiết.

Khi biết cán bộ, công chức xã về tận bản hỗ trợ người dân làm các thủ tục cần thiết, bà Vy Thị Vinh, bản Mác, xã Tương Dương đã đến gặp để được hướng dẫn làm hồ sơ chứng thực quyền sử dụng đất và các giấy tờ cá nhân bị trôi trong lũ. Tại nhà văn hóa bản, bà Vinh được cán bộ tận tình hướng dẫn để hoàn thành các thủ tục cần thiết và chờ đợi kết quả. “Mưa lũ cuốn trôi hết giấy tờ quan trọng nên lo lắng lắm, được cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, làm hồ sơ cấp lại, tôi rất vui. Cán bộ xã ngày càng gần gũi, quan tâm nhân dân, bà con rất yên tâm”, bà Vinh chia sẻ.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: nhandan.vn