Nghệ An đã có kết quả đấu giá Quyền khai thác khoáng sản mỏ đất

Ngày 22/12, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký các Quyết định về việc Công nhận kết quả đấu giá Quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp.

Theo đó, tại Quyết định số 4058/QĐ-UBND, công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Nghệ An; Quyết định số 4059/QĐ-UBND, Công nhân kết quả đấu giá quyền khai thác khoảng sản mỏ đất san lấp tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cả 2 mỏ đất này Công ty CP đầu tư phát triển Dương Minh trúng đấu giá.

Công ty CP đầu tư phát triển Dương Minh có trụ sở tại số 4, ngõ 68 đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Đại diện pháp luật là ông Dương Hoàng Minh.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Nghệ An



Tại Quyết định số 4067/QĐ-UBND, Công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại Động Chè, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Quyết định số 4069/QĐ-UBND, Công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lập tại Đồng Trổ 1, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Quyết định số 4068/UBND, Công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Cả 3 mỏ đất này đều do Công ty TNHH xây dựng Long Thành trúng đấu giá.

Công ty TNHH xây dựng Long Thành có địa chỉ tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Hà.

Tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND, Công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất Đồng Trổ 2, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Quyết định số 4057/QĐ-UBND, công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất Quỳnh Châu 1, xã Quỳnh Châu, huyện Yên Thành, Nghệ An. Cả 2 mỏ đất này đều do Công ty CP xây lắp và thương mại tổng hợp An Dương trúng đấu giá.

Công ty CP xây lắp và thương mại tổng hợp An Dương có địa chỉ tại số 162, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An. Đại diện pháp luật là bà Hồ Thị Thuý Nga.

Các tổ chức trúng đấu giá nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực trúng đấu giá thời hạn 6 tháng kể từ ngày 8/12/2022.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn