Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Ngày 13/4, thông tin từ ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An phối hợp các bác sĩ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An trực tiếp thăm khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các công nhân của Công ty TNHH Châu Tiến, đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Công ty TNHH Châu Tiến, đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo danh sách, cơ quan chức năng tiến hành giám định 71 lao động, tuy nhiên chỉ có 66 người đến tham gia. Kết quả, 100% (66 công nhân) đều bị bệnh bụi phổi ở các mức độ khác nhau, người thấp nhất tỉ lệ tổn thương cơ thể 11%, người cao nhất có tỉ lệ tổn thương cơ thể trên 80%.

“Quá trình giám định chặt chẽ, đúng quy định, kết quả bảo đảm chính xác. Kết quả cụ thể đã được gửi cho từng lao động”, ông Nguyễn Hữu Lê nói. Đại diện cơ quan chức năng cho hay, sau khi có kết quả giám định y khoa, các lao động tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. Việc nhiều lao động tại một đơn vị bị tổn thương cơ thể ở mức độ khác nhau là khá hi hữu ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để kiến nghị hỗ trợ công nhân.

Anh Trần Văn Phong (41 tuổi), trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, là một trong những công nhân Công ty TNHH Châu Tiến xác nhận, anh vừa nhận được kết quả giám định y khoa từ Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Nghệ An. Kết quả, anh bị bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp đám mờ B, tỉ lệ tổn thương cơ thể 71%.

“Nhận được thông tin này tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mình sau này. Điều tôi và nhiều công nhân khác mong muốn là được hưởng các chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành”, anh Trần Văn Phong nói.

Tập trung khắc phục hậu quả

Báo cáo từ đoàn công tác Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, từ năm 2017 đến nay, Công ty TNHH Châu Tiến đã tuyển dụng tổng số 137 lao động, người lao động có thời gian làm việc nhiều nhất là 7 năm 10 tháng, một số người có thời gian làm việc gần 5 tháng.

Trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đã có 5/6 công nhân tử vong do bệnh bụi phổi silic. Thân nhân của 5 người này đã được phía công ty tiến hành chi trả bồi thường do bệnh bụi phổi với tổng số tiền hơn 561 triệu đồng. Riêng anh Hồ Đức H. (trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là người tử vong đầu tiên chưa được xác định do mắc bệnh bụi phổi silic.

Một công nhân bị tổn thương 2 lá phổi sau khi làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Các sai phạm của Công ty TNHH Châu Tiến đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ. Tháng 9/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty này.

Cụ thể, công ty này bị phạt 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật. Có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng xử phạt công ty này 56 triệu đồng vì từ năm 2017-2022, công ty không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tình tiết tăng nặng của hành vi này là vi phạm nhiều lần.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Nghệ An kiểm tra, nhưng do công ty chưa khắc phục được các vi phạm nên đã yêu cầu dừng hẳn sản xuất kể từ ngày 17/11/2023 cho đến nay.

Bụi mù mịt bên trong xưởng sản xuất của Công ty TNHH Châu Tiến. Ảnh. Công nhân cung cấp.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, hiện chưa có cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm về vụ việc nhiều công nhân từng làm việc ở Công ty TNHH Châu Tiến tử vong và hàng chục công nhân khác bị mắc bệnh vì bụi phổi silic.

Ông Hải thông tin thêm, hiện tại các sở, ban ngành đang tập trung khắc phục hậu quả mà Công ty TNHH Châu Tiến gây ra. Sau khi khắc phục xong, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ quy trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc.

“Đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm, vì thực tế trách nhiệm tập thể về mặt văn bản quy định chung chung. Chưa cơ quan nào làm hết trách nhiệm của mình tại vụ việc Công ty TNHH Châu Tiến”, ông Hải nhấn mạnh.

