Nghệ An: Cơ sở cho thuê rạp cưới bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Vào khoảng gần 22h tối 4/3, người dân bất ngờ phát hiện khói, lửa bốc lên từ một gia đình chuyên cho thuê rạp cưới (thường gọi là rạp cưới Sơn Tân) của ông Nguyễn Doãn Sơn (trú xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nên đã tri hô, dập lửa.

Đám cháy lan nhanh

Thời điểm đó, cả gia đình ông Sơn đang đi xem tập văn nghệ ở nhà văn hóa xóm. Nhận được tin vụ hỏa hoạn, mọi người đã cùng chạy đến nhà ông Sơn tham gia chữa cháy.

Do phần lớn các vật liệu của cơ sở cho thuê rạp đám cưới như vải, phông màn…dễ cháy nên lửa bốc rất nhanh.

Your browser does not support the video tag.

Clip người dân nỗ lực dập lửa trong đêm.

Trong đêm, lực lượng Công an huyện Thanh Chương và Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng các phương tiện chữa cháy.

Trận hỏa hoạn đã thiêu rụi rạp cho thuê đám cưới và nhiều đồ dùng trong gia đình.

Tại hiện trường, toàn bộ rạp cho thuê đám cưới và nhiều đồ dùng, vật dụng trong nhà ông Sơn đã bị thiêu rụi. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong