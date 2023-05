Diễn đàn kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng, miền tại Nghệ An

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự Diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương; Đại diện các Tập đoàn thương mại, Siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, sàn thương mại điện tử, Doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An có những bước phát triển về kinh tế đáng ghi nhận: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 9,08%, mức tăng trưởng đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 22 cả nước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,78% đóng góp 11,43% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm (ngành nông nghiệp tăng 4,16%; ngành lâm nghiệp tăng 9,07%; ngành thủy sản tăng 5,22%).

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Diễn đàn giới thiệu sản phẩm đến các Nhà phân phối lớn

Tính đến nay, toàn ngành chế biến nông, lâm, thủy sản có tổng số 14.829 cơ sở quy mô khác nhau, giải quyết cho bình quân 30.000 - 50.000 lao động thường xuyên. Toàn tỉnh đã có 403 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên. Nghệ An có khá nhiều sản phẩm đặc sản được người tiêu dùng trong nước biết đến. Các sản phẩm đặc sản nổi tiếng xứ Nghệ như: Cam Vinh, Lươn Xứ Nghệ, Tương Nam Đàn, Nước mắm Cửa Hội, Thủy sản Quỳnh Lưu, Lạc Diễn Châu, Bánh đa Đô Lương,... Bên cạnh quan tâm chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm thì các địa phương, chủ thể tập trung xây dựng bao bì nhãn mác, tem truy xuất sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Các sản phẩm OCOP có bao bì nhãn mác, tem truy xuất sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường

Để phát triển thị trường, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản Nghệ An, hàng năm các ngành, cơ quan đã có nhiều hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản; tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương và các địa phương tổ chức. Đồng thời, làm việc và ký kết với các trung tâm thương mại, tập đoàn, đầu mối tiêu thụ nông sản trong và ngoại tỉnh. Tổ chức các Hội chợ, tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Nghệ An tại các thành phố lớn. Từ đó sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh Nghệ An đã được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết: Tỉnh Nghệ An xác định ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác để xây dựng các vùng sản xuất tập trung thông qua hợp tác xã để doanh nghiệp, nhà đầu tư liên kết, kết nối vùng nguyên liệu một cách thuận lợi.

Tỉnh Nghệ An mong muốn các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn và các doanh nghiệp, nhà phân phối, sàn thương mại điện tử, các hiệp hội và người tiêu dùng trên cả nước tiếp tục đồng hành và hỗ trợ tỉnh trong đầu tư vào sản xuất, chế biến và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà.

Diễn đàn hôm nay được tổ chức là dịp giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của Nghệ An và các tỉnh tới các doanh nghiệp, các tập đoàn phân phối, tiêu thụ nông sản trong cả nước; xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản giữa các đơn vị sản xuất với hệ thống tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản.

Theo đại diện Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: Sản phẩm OCOP hiện đang phát triển theo số lượng và chưa chú trọng nhiều vào phát huy giá trị sản phẩm bản địa để nâng cao hiệu quả

Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp WinCommerce giới thiệu chương trình kết nối, đồng hành cùng người dân Nghệ trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được đại diện Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chia sẻ góc nhìn về việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP; đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp WinCommerce giới thiệu chương trình kết nối, đồng hành cùng người dân Nghệ An trong sản xuất nông sản theo chuỗi chất lượng và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Nghệ An và đưa đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đại diện TikTok Việt Nam giới thiệu chi tiết về chương trình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An trên hệ thống tiktok

Bên cạnh đó, đại diện TikTok Việt Nam giới thiệu chi tiết về chương trình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An trên hệ thống Tiktok. Đại diện Hiệp hội gỗ tỉnh Bình Dương giới thiệu chương trình phối hợp, kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản tỉnh Nghệ An, hứa hẹn, giúp nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ tổng hợp WinCommerce

Qua tìm hiểu, khảo sát, trao đổi, tại Diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ tổng hợp WinCommerce; Ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản giữa Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ tổng hợp WinCommerce với Công ty TNHH ứng dụng phát triển Công nghệ cao Nắng và Gió, Công ty Cổ phần Biển Quỳnh; Ký kết thỏa thuận hợp tác Phát triển bền vững ngành gỗ 3 bên giữa Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An với Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai và Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn