8 đặc sản Nghệ An ăn một lần là mê, mua về làm quà ai cũng khen khéo chọn

Giò me Nam Đàn

Giò me hay là giò bê được làm từ nguyên liệu chính là thịt bê nguyên tảng, bì bê, bì lợn và các loại gia vị cơ bản. Phần thịt rất thơm, vị hơi cay và đậm ngọt – đúng khẩu vị của người Miền Trung. Giò me làm quà biếu, lễ Tết cũng rất hợp lý, đừng bỏ lỡ món đặc sản này khi đến xứ Nghệ nhé!

Thịt lươn

Lươn Nghệ An là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất ở đây. Cũng vì có tiếng như vậy nên người dân Nghệ An đã nghĩ ra những cách để có thể giúp du khách khắp nơi có thể dễ dàng mua được lươn Nghệ An về làm quà cho người thân. Thịt lươn được làm sạch sẽ, tẩm ướp gia vị đậm đà đúng chuẩn lươn xứ Nghệ. Sau đó, lươn được đóng gói thành túi vô cùng vệ sinh và thuận tiện để mang đi xa.

Thịt lươn được cấp đông, khi nào muốn sử dụng, bạn chỉ cần bỏ ra rã đông rồi nấu thành cháo lươn, súp lươn hoặc miến lươn. Hương vị vẫn xuất sắc như thưởng thức ở ngay tại Nghệ An đó nhé! Vì vậy nhiều du khách đến đây còn mua cả thùng thịt lươn về làm quà và sử dụng trong gia đình.

Tương Nam Đàn

Tương Nam Đàn là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Nghệ An. Nguyên liệu chính để làm món này đó chính là đậu nành, ngô nếp, muối và nước sạch. Để làm nên những chum tương ngon đòi hỏi phải có tính tỉ mỉ cao. Tương được ủ kín từ 1,5 – 2 tháng để dậy nên mùi thơm và cho vị chuẩn.

Điểm độc đáo của loại tương này là được chia làm 3 tầng. Tầng trên cùng là đậu hạt, ở giữa là nước tương màu gỗ phách và tầng dưới cùng là mốc tương vàng thẫm. Tương Nam Đàn có mùi thơm đặc biệt, tương có độ sánh, vị mặn ngọt đậm đà. Dùng tương để chấm cùng với các loại thịt hay rau luộc thì ngon miễn chê.

Bánh cu đơ

Nếu bạn đang băn khoăn rằng không biết nên chọn đặc sản bánh kẹo Nghệ An nào về làm quà, thì cu đơ sẽ là lựa chọn khiến bạn phải gật gù ưng ý nhất. Miếng bánh được làm chủ yếu từ đậu phộng được rang giòn trộn với đường mật, sau đó trải đều lên bánh tráng nướng thơm giòn.

Cắn một miếng cảm nhận đầu tiên là dai dai, ngọt ngọt, mùi thơm đặc trưng của bánh. Nếu thưởng thức cùng với một cốc trà xanh thì quả không còn gì sánh nổi. Hương vị cu đơ thấm đượm hòa cùng chút vị chát của nước trà khiến bạn phải ngất ngây.

Nhút Thanh Chương

Khó ở đâu bạn tìm được món nhút đặc biệt như ở Nghệ An – món ăn không quá cao sang nhưng lại không thể thiếu với mỗi gia đình ở dải đất miền Trung đầy nắng gió. Món đặc sản Nghệ An làm quà này chắc sẽ rất đặc biệt và ghi lại dấu ấn khó phai trong lòng người nhận nó.

Một hũ nhút chỉ gồm mít xanh và muối trắng hòa quyện với nhau. Mít xanh được gọt vỏ, rửa sạch nhựa và băm nhỏ thành sợi. Sau đó, bỏ muối trộn đều, giã sơ qua rồi dùng tay vò cho mềm. Bước cuối cùng là ủ nhút như người miền miền Bắc hay nén cà, nhưng cách ủ có phần khác biệt hơn một chút để làm nên hương vị rất riêng cho món ăn dân dã này.

Bánh đa Đô Lương

Khác với bánh đa xứ nẫu, bánh đa xứ nghệ mang đến hương vị đặc biệt riêng. Bánh khi được nướng lên sẽ giòn tan, có vị giọt bùi, hơi cay cay, chua chua. Thành phần làm nên bánh đa Đô Lương bao gồm: bột gạo, mè, tỏi, tiêu,…Nguyên liệu tuy đơn giản nhưng để làm nên 1 chiếc bánh đa đòi hỏi phải trải qua nhiều giai đoạn công phu và tỉ mỉ.

Bạn có thể ăn bánh không hoặc ăn kèm với những món khác như: gỏi, lươn xào, bún giá cá ruốc,… Đi Nghệ An thì đừng quên mua món đặc sản này về làm quà đấy nhé.

Mắm tép (mắm ruốc)

Ngỡ rằng món ăn quen thuộc này lúc nào cũng đầy ắp trên kệ to kệ nhỏ tại siêu thị nhưng nó khác hoàn toàn với món mắm tép đặc trưng của Cửa Lò. Với những tín đồ của mắm tép, từng ăn qua rất nhiều loại mắm tép thương hiệu khác nhau nhưng dám chắc không loại nào “vượt mặt” được mắm tép ở đây.

Mắm được chế biến từ 100% tép biển tươi, sau đó đảo đều với muối và đem ủ. Mùi vị của mắm tép ở đây không quá mặn hay quá nồng, nó thơm đặc trưng và mang hương vị của biển cả, khó có thể lẫn đi đâu được.

Măng đắng

Khác với măng ngọt hay măng tre, măng đắng sẽ có vị đắng hơi khó ăn. Tuy nhiên càng nhai kỹ thì sẽ cảm nhận được hậu ngọt và vị cay nhè nhẹ. Nhiều người ghiền loại măng này cũng bởi hương vị độc đáo đó.

Tại Nghệ An măng đắng thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn và mâm cỗ. Có thể chế biến nhiều các món ăn đa dạng như: xào mẻ, hầm xương, luộc, lẩu,… Đây cũng là một trong những gợi ý thú vị để bạn có thể mua về thưởng thức hoặc làm quà biếu.

