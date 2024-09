Nghệ An: Chủ động cho học sinh nghỉ học để để phòng chống siêu bão Yagi

Giáo dục

Bão số 3 (bão Yagi) có cường độ mạnh và có khả năng sẽ gây mưa to cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để đảm bảo an toàn, các trường ở Nghệ An được chủ động cho học sinh nghỉ học.