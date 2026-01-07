4 ô tô va chạm liên hoàn ở TP.HCM

Ngày 7/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra tại xã Hóc Môn.

Sáng cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng đi đường Lê Quang Đạo.

Khi đến giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi, 4 phương tiện gồm 2 xe đầu kéo container và 2 xe tải bất ngờ xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, các xe bị hư hỏng, trong đó, một xe tải cỡ nhỏ bị biến dạng phần đầu, mắc kẹt phía sau thùng container.

Người dân xung quanh cho biết, lúc xảy ra va chạm, tài xế xe tải bị thương và được người dân hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Công an có mặt tại hiện trường.

Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn