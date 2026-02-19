Nghệ An - “Cánh chim không mỏi” trong thu hút vốn FDI

Luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo, đặc biệt chính sách thuế quan mới của Mỹ đã dẫn đến căng thẳng thương mại gia tăng, tác động đến nhiều quốc gia.

Ở trong nước, triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương, bước đầu đưa vào hoạt động chính quyền 2 cấp... Do đó, hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp lãnh đạo, việc thu hút FDI ở Nghệ An vẫn được duy trì và ổn định.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025 Nghệ An đã cấp mới cho 25 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 304,85 triệu USD (chiếm 32,1% về số lượng dự án và 50,6% về tổng vốn đầu tư), điều chỉnh vốn cho 20 dự án/TMĐT tăng 715,46 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 1,02 tỷ USD.

Vốn FDI của Nghệ An tiếp tục tăng trưởng tích cực (đạt hơn 1 tỷ USD) giúp Nghệ An duy trì 4 năm liên tục thuộc nhóm 10 tỉnh, thành thu hút FDI tốt nhất cả nước.

Trong xu thế bất ổn về tình hình thuế quan, địa chính trị, chiến tranh diễn ra nhiều nơi trên thế giới nhưng Nghệ An vẫn giữ vững vị thế thu hút FDI đang cho thấy các nhà đầu tư ngoại vẫn đang chú trọng môi trường đầu tư tại địa phương này.

Trao đổi với Tạp chí Nhà đầu tư, ông Ren Xiang Sheng, Tổng giám đốc công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (chủ đầu tư dự án kết cấu linh kiện điện tử 200 triệu USD tại KCN VSIP Nghệ An 1) cho biết, Nghệ An có vị trí chiến lược kết nối với các trung tâm kinh tế, nguồn lao động rẻ và dồi dào.

Theo ông Ren Xiang Sheng, Nghệ An có quỹ đất công nghiệp rộng, hạ tầng đầy đủ và đồng bộ, đây là yếu tố then chốt để đưa doanh nghiệp FDI cập bến.

Cùng quan điểm trên, lãnh đạo công ty TNHH VSIP Nghệ An nhấn mạnh, ngoài quỹ đất phát triển công nghiệp rộng lớn, các doanh nghiệp FDI còn nhận được sự quan tâm của chính quyền, chính sách đầu tư minh bạch đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

“Ngay từ những ngày đầu khảo sát đầu tư dự án, chính quyền Nghệ An đã luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư một cách tích cực, kịp thời. Do đó, VSIP đã quyết định chọn Nghệ An làm điểm đến để phát triển dự án thứ 7 tại thị trường Việt Nam”, lãnh đạo VSIP Nghệ An nói.

Nghệ An vẫn đang là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Văn Dũng

Hướng đến công nghiệp công nghệ cao

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, năm 2026 tỉnh sẽ không thu hút FDI bằng mọi giá mà hướng đến sự chọn lọc, các dòng vốn chất lượng cao.

“Các lĩnh vực quan trọng như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thân thiện với môi trường, các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, khuyến khích các dự án chuyển giao công nghệ, có khả năng lan toả, liên kết với các doanh nghiệp trong nước theo chuỗi giá trị, tăng tỷ lệ nội địa hoá”, ông Trị nói về định hướng thu hút FDI của Nghệ An.

Như đã nói, doanh nghiệp ngoại vẫn ưu tiên Nghệ An do có quỹ đất phát triển công nghiệp rộng lớn, các KCN đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ như: KCN VSIP 1, KCN WHA Zone 1, KCN Thọ Lộc - Giai đoạn 1, KCN Hoàng Mai I, KCN Hoàng Mai II.

Trong năm 2026 và thời gian tới, tỉnh Nghệ An định hướng phát triển mới và thu hút đầu tư vào khu công nghiệp hỗ trợ (KCN VSIP Nghệ An 3), KCN Thọ Lộc B; KCN Nghĩa Đàn.

“Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An sẽ thu hút được dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái mới hoặc chuyển đổi khu công nghiệp đã được thành lập sang hoạt động theo loại hình khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái”, Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nói.

Song song với việc thay đổi dòng vốn FDI, mở rộng quỹ đất phát triển công nghiệp, Nghệ An sẽ làm mới các thị trường, đối tác đầu tư trong và ngoài nước. Ở thị trường trong nước, sẽ ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, có thương hiệu, những nhà đầu tư đã sản xuất kinh doanh thành công trong nước và khu vực, có nhu cầu mở rộng đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là những doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công, uy tín tại địa bàn tỉnh Nghệ An, các dự án cung ứng linh phụ kiện sản xuất cho các dự án đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó với thị trường nước ngoài bên cạnh duy trì các thị trường đối tác truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nghệ An sẽ nghiên cứu mở rộng thu hút đầu tư từ các nước là thành viên cùng tham gia các Hiệp định FTA đa phương với Việt Nam như thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng như Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đều cho rằng, với những thay đổi trong tư duy, chiến lược thu hút đầu tư, địa phương này quyết tâm giữ vững vị trí top 10 địa phương thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn