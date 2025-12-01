Nghệ An bứt phá thu hút FDI, hướng tới “thủ phủ” công nghiệp xanh Bắc Trung Bộ

Điểm sáng thu hút đầu tư

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An hơn 3 năm qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, là "đầu tàu" mở đường cho định hướng phát triển mới, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Theo số liệu thống kê của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, trong 3 năm liên tiếp (2022–2024), Nghệ An lọt nhóm 10 địa phương thu hút FDI tốt nhất cả nước. Riêng năm 2024, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tại khu kinh tế Đông Nam đạt hơn 41.000 tỷ đồng, vượt 200% kế hoạch đề ra, chiếm 68% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Lũy kế đến đầu năm 2025, toàn tỉnh có 156 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD. Trong đó có 50 dự án/345,62 triệu USD ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, 106 dự án/5.822,7 triệu USD trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

VSIP đã quyết định lựa chọn Nghệ An là điểm đến để phát triển dự án thứ 7 của Tập đoàn tại Việt Nam

Các dự án đầu tư FDI thời gian qua đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm tại chỗ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp lớn vào nguồn ngân sách địa phương. Trong đó, đáng chú ý tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An và WHA Industrial Zone đã thu hút được các tập đoàn công nghiệp lớn như: Foxconn, Luxshare ICT, Goertek, Everwin, JuTeng… đã tạo cú hích mạnh mẽ, đưa tỉnh vào bản đồ đầu tư công nghệ cao khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, giảm dần phụ thuộc vào các ngành công nghiệp truyền thống như vật liệu xây dựng, chế biến sơ cấp…

Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023), Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An mở rộng lên 80.000 ha (gồm cả 10.000 ha mặt nước biển), trở thành một trong những KKT lớn nhất Việt Nam. Định hướng đến năm 2030, Nghệ An sẽ có hơn 15.000 ha đất công nghiệp, trong đó hơn 4.000 ha nằm ngoài khu kinh tế, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đa dạng hóa địa điểm sản xuất. Cùng với việc triển khai các khu công nghiệp mới như WHA 2, Hoàng Mai II, VSIP giai đoạn 3…, tỉnh đang chú trọng xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp hỗ trợ và trung tâm logistics chuyên biệt nhằm tối ưu hóa chi phí cho nhà đầu tư.

Các dự án đầu tư tại VSIP đã tạo việc làm cho khoảng hơn 28.000 lao động, với thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá về môi trường đầu tư của địa phương, các nhà đầu tư nhiều lần khẳng định, chính môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục nhanh gọn và sự đồng hành của chính quyền đã tạo nên sự yên tâm để họ tiếp tục mở rộng quy mô ở Nghệ An.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An, cho biết, việc tỉnh Nghệ An phát triển các dự án nằm trong ranh giới Khu kinh tế Đông Nam là một lợi thế lớn cho các nhà đầu tư hạ tầng như VSIP Nghệ An khi được hưởng những chính sách ưu đãi đầu tư tốt, tạo ra nhiều lợi thế trong công tác thu hút đầu tư. Sự đồng hành và hỗ trợ của lãnh đạo địa phương nói chung và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam nói riêng là yếu tố quan trọng góp phần thu hút và giữ chân các nhà đầu tư khi đến với tỉnh Nghệ An.

"Với môi trường đầu tư thuận lợi, hiệu quả, hiện nhiều nhà đầu tư tại KCN VSIP Nghệ An 1 đã có kế hoạch phát triển mở rộng quy mô sản xuất gần với nhà máy hiện hữu. Thời gian tới, VSIP định hướng sẽ tiếp tục phát triển dự án VSIP Nghệ An 3 theo mô hình khu công nghiệp hiện đại tích hợp khái niệm xanh, thông minh và bền vững", đại diện VSIP Nghệ An cho biết.

Ưu tiên phát triển công nghiệp xanh

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị, để giữ vững lợi thế cạnh tranh, thời gian qua, Nghệ An tiếp tục kiên trì và nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược "5 sẵn sàng". Đó là sẵn sàng về mặt bằng, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách và thủ tục hành chính, từ đó giúp Nghệ An gặt hái được những thành tựu nổi bật trong công tác thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI. Mục tiêu tổng quát của tỉnh Nghệ An là tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Nghệ An có hệ thống giao thông đồng bộ dễ dàng kết nối trong nước và quốc tế, thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Sẵn sàng về mặt bằng sạch được Nghệ An đặt lên hàng đầu. Đây cũng được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với các địa phương có quy hoạch đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế. Vì vậy, thời gian tới, Nghệ An tiếp tục nỗ lực tăng tốc xây dựng hạ tầng đồng bộ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo tinh thần đồng hành hiệu quả với nhà đầu tư.

Công nhân làm việc tại Công ty Luxshare-ICT ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh T.D.

Năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam dự kiến hoàn thành phê duyệt 5-7 đồ án quy hoạch phân khu các khu công nghiệp, khu chức năng theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040; thành lập mới 2-4 khu công nghiệp với quy mô khoảng 900 ha. Trong đó, thu hút đầu tư 20-25 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 20.000- 25.000 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư FDI hơn 1 tỷ USD.

PGS.TS Hồ Thị Hiền, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nghệ An, cho rằng, Nghệ An là địa phương có lợi thế về vị trí địa lý, diện tích rộng, dân số đông, lực lượng trong độ tuổi lao động lớn,… Để trở thành trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Bộ, Nghệ An cần phát huy các lợi thế của địa phương. Theo đó, tỉnh cần tập trung phát triển các ngành nghề có lợi thế, các ngành nghề gắn với đặc thù; phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông gắn liền với đào tạo lao động; đối với lao động trình độ cao cần có cơ chế chính sách thu hút nhân tài phù hợp, đảm bảo mức sống tốt và mức thu nhập cao phù hợp với trình độ và năng lực của người được thu hút.

PGS.TS Hồ Thị Hiền, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nghệ An.

Tiếp tục đầu tư hạ tầng và mở rộng quy mô các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất để làm nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cần xem xét cả những nội dung có tính đến các hệ lụy để có các phương án xử lý, đồng thời cần quy hoạch nhà ở, trường học và bệnh viện để đáp ứng nhu cầu người lao động và có các chính sách lâu dài cho người lao động định cư, nhập cư khi tham gia lao động tại các KKT, KCN… trên địa bàn tỉnh.

"Để phát triển bền vững hơn, tỉnh cần ban hành và hoàn thiện hơn các chính sách khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức tăng cường đầu tư cho nền kinh tế. Cải cách thủ tục hành chính theo đúng nghĩa và đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư và các cơ quan tổ chức… Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế", bà Hồ Thị Hiền chia sẻ thêm.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án WHA Industrial Zone 2 – Nghệ An. Ảnh CTT.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài Chính Nghệ An, cho biết, trong thời gian tới, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất vật liệu; dịch vụ tài chính, ngân hàng; giáo dục; công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, kết nối chuỗi sản xuất, logistics và cung ứng toàn cầu...

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đề cao trách nhiệm hợp tác của nhà đầu tư về bảo vệ và cải thiện môi trường tốt hơn trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn, hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng có giá trị gia tăng, tham gia thị trường khu vực và toàn cầu, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo tại tỉnh.

"Ngoài ra, để phát triển bền vững, Nghệ An kiên quyết không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh", Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh.

Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm cải cách và sự đồng hành của các nhà đầu tư, Nghệ An đang nỗ lực địa phương phát triển bền vững, trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực Bắc Trung Bộ và là điểm đến của tương lai công nghiệp xanh Việt Nam.

