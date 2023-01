Nghệ An: Căng sức đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm duy trì, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt…

Cán bộ CSGT - TT Công an thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến giao lộ

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), trong những ngày cận kề Tết Quý Mão 2023, cùng với mật độ giao thông đông đúc trong nội thành, nhiều loại phương tiện giao thông từ các huyện, thị xã cũng về thành phố Vinh để mua sắm Tết cùng với lượng xe cộ lưu thông chở hàng hóa nhộn nhịp buôn bán Tết khiến cho các tuyến đường trở nên quá tải. Nhất là tại các điểm được xác định dễ xảy ra ách tắc như ngã tư Ga, Chợ Vinh, bùng binh Hải Quan cũ, cầu Kênh Bắc... lực lượng Cảnh sát giao thông phải có mặt từ 4h sáng tới tận đêm khuya để căng mình điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu

Để đảm bảo cho người dân đi lại mua sắm đón Tết được thuận tiện, an toàn, những ngày này cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an thành phố Vinh huy động 100% quân số, triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn giao thông; phân làn, điều tiết, hướng dẫn giao thông. Cùng với đó, Công an thành phố Vinh đã huy động các lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an phường, bảo vệ dân phố… để phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là các “bóng hồng” nữ Cảnh sát giao thông cũng căng mình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Thời điểm này, tại Quốc lộ 1A - đoạn qua tỉnh Nghệ An mật độ phương tiện tham gia giao thông cũng rất lớn. Từng đoàn người về quê trên các phương tiện, trên xe rất nhiều hành lý và quà Tết. Tuy nhiên, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A vẫn đang được duy trì tốt, cán bộ, chiến sĩ CSGT Nghệ An đang từng ngày, từng giờ phải căng sức để đảm bảo giao thông được thông suốt toàn tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, mua sắm, vui chơi Tết.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Thời điểm cận Tết, người tham gia giao thông ai cũng vội vàng. Tuy nhiên, nếu càng chen lấn thì ùn tắc cục bộ càng cao. Vì vậy, rất mong người dân có ý thức nhường đường và chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng CSGT. Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể. Huy động 100% quân số ứng trực để thực hiện tuần tra kiểm soát, điều tiết, xử lý vi phạm, tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ”.

Dự báo, từ thời điểm này cho đến hết ngày 30 Tết, áp lực giao thông và mật độ phương tiện sẽ tăng cao, đặc biệt là tại những cửa ngõ, các tuyến có bến xe, nhà ga… Do đó, người dân cần cân nhắc và chọn lựa cho mình lộ trình phù hợp và tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Bên cạnh sự nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT của lực lượng chức năng, rất cần ý thức của người tham gia giao thông để giữ mùa xuân bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Tác giả: Phạm Thủy - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn