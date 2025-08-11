Khống chế đối tượng có biểu hiện bất thường, cầm dao cố thủ trong bãi đất trống

Tối 10/8, Công an phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với một người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm dao chạy bộ trên đường số 22, phường Hiệp Bình vào chiều cùng ngày. Đối tượng vẫn chưa tỉnh táo sau khi bị đưa về trụ sở nên chưa lấy được lời khai.

Tuyến đường số 22 được phong tỏa để khống chế đối tượng.

Trước đó, người dân trên đường số 22 hoảng hốt khi thấy người đàn ông cởi trần, mặc quần ngắn với biểu hiện bất thường, cầm dao chạy bộ trên đường nên báo với Công an. Công an phường, dân quân có mặt tại hiện trường, yêu cầu người đàn ông này buông hung khí nhưng đối tượng vẫn ngoan cố cầm hung khí chạy vào một bãi đất trống.

Đối tượng bị khống chế đưa về trụ sở.

Sau một thời gian thuyết phục không thành, Công an phường đã trấn áp, tước hung khí nguy hiểm và khống chế người đàn ông trên, đưa về trụ sở.

