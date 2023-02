“Làn gió mới” cho KCN hàng trăm ha sau bao năm dở dang ở Nghệ An

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc - huyện Diễn Châu (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An cho nhà đầu tư Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Sự kiện này cũng kỳ vọng VSIP Nghệ An sẽ tiếp tục “thổi làn gió mới” cho KCN nói trên để tạo đà tăng tốc thu hút đầu tư của Nghệ An đối với vùng đất lâu nay đã được quy hoạch nhưng tiến độ triển khai manh mún.

KCN nhiều năm dang dở, đìu hiu

Kể từ ngày tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN Thọ Lộc bằng Quyết định số 7023/QĐ-UBND quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thọ Lộc, người dân địa phương đã nhanh chóng giao đất trồng lúa, hoa màu cho chính quyền làm mặt bằng. Sau khi rời xa “bờ xôi ruộng mật”, người dân địa phương hy vọng rằng tương lai gần, KCN sẽ hoạt động đông đúc, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Vậy nhưng, mong muốn “ly nông không ly hương” với người dân nơi đây trở nên xa vời và không thể biết khi nào KCN quy mô hàng nghìn ha mà cấp có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch sẽ triển khai đồng bộ. Kéo theo đó, với hàng chục năm nhưng KCN này vẫn không thể thu hút nhà đầu tư thứ cấp để “lấp đầy” các diện tích đã được khoanh vùng.

Dù quy hoạch từ năm 2009 nhưng mãi đến năm năm 2017, nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu của Công ty cổ phần Bao bì quốc tế ECO với số vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng mới đi vào hoạt động, giải quyết cho gần 500 lao động.

Vướng mắc ở điểm giao cắt đường N2 với đường sắt Bắc – Nam nhiều năm vẫn chưa thể thông do địa phương không bố trí được nguồn vốn xây dựng cầu vượt bắc qua

Tuy nhiên, do hệ thống hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, phương tiện chở hàng hóa lưu thông đi và đến nhà máy này gặp không ít khó khăn. Đó là con đường nối QL 1A vào nhà máy dài hơn 2km giao cắt với đường sắt Bắc – Nam thi công dở dang rồi bị treo từ nhiều năm nay.

Trước thực trạng này, nhà đầu tư đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan hỗ trợ tháo gỡ, sớm hoàn thiện tuyến đường nối QL 1A vào KCN Thọ Lộc nhưng vẫn không được giải quyết kịp thời, đồng bộ.

Và, để tháo gỡ vướng mắc này, ngày 21/9/2018, tỉnh Nghệ An có công văn gửi Bộ GTVT đề nghị xem xét tiếp tục chấp thuận cho thành lập đường ngang nội bộ có thời hạn. Thế nhưng, ngày 13/11/2018, Bộ GTVT trả lời trong trường hợp này phải xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt hoặc hầm chui theo quy định pháp luật hiện hành.

Đến nay, câu chuyện vướng mắc ở điểm giao cắt đường N2 với đường sắt Bắc – Nam vẫn chưa thể thông bởi vấn đề xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt vào KCN nói trên vẫn chưa thành hiện thực.

Kỳ vọng vào “làn gió mới” từ VSIP

Sau một thời gian khởi động, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, VSIP Nghệ An là nhà đầu tư được tỉnh Nghệ An kỳ vọng và thu hút đầu tư để triển khai xây dựng, hoàn thiện KCN Thọ Lộc sau bao nhiêu năm dở dang.

Mới đây, vào Ngày 08/02/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 57/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc - huyện Diễn Châu (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án này là 500 ha, không bao gồm phần diện tích tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua KCN Thọ Lộc và tuyến đường N2 của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý Nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An yêu cầu nhà đầu tư rà soát, xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án và quy định cụ thể tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

KCN VSIP Nghệ An tại huyện Hưng Nguyên, nhà đầu tư FDI đang làm thay đổi diện mạo phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong những năm gần đây

Mặt khác, UBND tỉnh Nghệ An cũng phải bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Cập nhật vị trí và quy mô diện tích của dự án trong đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025 và các quy hoạch xây dựng có liên quan và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng…

Được biết, Công ty TNHH VSIP Nghệ An được thành lập năm 2015 và đầu tư vào dự án có tổng diện tích 750 ha tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), trong đó Khu công nghiệp 370 ha, Khu Đô thị & Dịch vụ 380 ha. Tính đến đầu tháng 8/2022, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút được 32 nhà đầu tư thứ cấp (trong đó có 14 nhà đầu tư FDI) với diện tích đất cho thuê 146,23 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 55,6%, dự kiến thu hút khoảng hơn 40.000 lao động địa phương.

Việc VSIP Nghệ An mở rộng dư địa đầu tư vào KCN Thọ Lộc được người dân, doanh nghiệp kỳ vọng vào nguồn vốn FDI sẽ làm thay đổi nhanh chóng diện mạo vùng đất phía Nam của huyện Diễn Châu thuộc địa phận Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An quản lý.

