Nghệ An: Cán bộ, chiến sỹ cùng người dân giải cứu tàu gặp nạn

Khoảng 20 giờ ngày 17/6, tàu cá do ông Nguyễn Văn Hùng trú xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu - Nghệ An) làm thuyền trưởng chuẩn bị ra khơi khai thác hải sản thì gặp nạn. Do sóng to, gió mạnh làm rê neo, phương tiện trôi dạt vào bãi đá (cách cửa Lạch Quèn khoảng 300m) làm thủng tàu.

Tàu cá bị thủng, hư hỏng nặng



Sau khi tiếp nhận thông tin, đã có hàng trăm lượt người dân cùng chính quuyền và cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tổ chức ứng cứu.

Đến trưa 18/6, công tác cứu nạn vẫn được tiếp tục. Do tàu hư hỏng nặng, nên chưa thể kéo tàu vào bờ, lực lượng chức năng cùng người dân đang tích cực vận chuyển tài sản ra khỏi tàu.

Quân dân chung tay ứng cứu tàu gặp nạn



Được biết, tàu cá do gia đình ông Hùng cùng chung vốn với 9 người dân mua để vơn khơi với kinh phí lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus