Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs SLNA, 18h00 ngày 19/4: Điểm tựa sân nhà

Phân tích phong độ Thanh Hóa vs SLNA

Chiến thắng trước CA TP.HCM ở vòng 17 giúp Thanh Hóa tạm thời đứng ở vị trí an toàn trong cuộc đua trụ hạng, khi tạo được khoảng cách tương đương 1 trận thắng so với đội xếp thứ 13 là PVF-CAND. Khoảng đệm này mang lại phần nào sự thoải mái về tâm lý cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, Thanh Hóa có cơ hội bứt lên khi lần lượt chạm trán các đối thủ không quá mạnh như SLNA, PVF-CAND và Becamex TP.HCM. Nếu tận dụng tốt những trận đấu mang tính “6 điểm” này, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, thay vì phải chờ đến những vòng đấu cuối.

Trong bối cảnh đó, cuộc tiếp đón SLNA cuối tuần này mang ý nghĩa then chốt và Thanh Hóa buộc phải hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định là vấn đề lớn của đội bóng này. Ở những trận được kỳ vọng như trước Hà Tĩnh, họ lại gây thất vọng với thất bại. Nhưng khi bị đánh giá thấp hơn như trước CA TP.HCM, Thanh Hóa lại thi đấu bùng nổ. Sự thất thường ấy khiến việc dự đoán màn trình diễn của đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp trở nên khó lường.

Xét về chuyên môn, Thanh Hóa không hề lép vế trong nhiều trận đấu gần đây, kể cả khi đối đầu các ứng viên vô địch như Thể Công hay Nam Định. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Dù tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét, các chân sút như Rimario hay Damoth lại thiếu đi sự hiệu quả cần thiết, khiến đội nhà phải trả giá ngay cả khi đối thủ chỉ cần một bàn thắng.

Ở phía bên kia, SLNA cho thấy sự cải thiện rõ rệt dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Ngoại trừ thất bại 0-3 trước Hà Nội, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ thi đấu kỷ luật và chắc chắn hơn, khi chỉ để thủng lưới tối đa 1 bàn trong 4/5 trận gần nhất. Sự ổn định nơi tuyến dưới đã trở thành điểm tựa giúp SLNA giành những kết quả tích cực, dù hàng công chưa thực sự bùng nổ và thường chỉ ghi nhiều nhất 1 bàn mỗi trận.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs SLNA

Thanh Hóa: Damoth, Ngọc Tân, Ngọc Hà bị treo giò

SLNA: Xuân Bình bị treo giò

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs SLNA

Thanh Hóa: Y Êli Niê, Bá Tiến, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Hữu Dũng, Văn Tùng, Matias, Đức Hoàng, Abdurakhmanov, Rimario.

SLNA: Văn Bình, Văn Quy, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Văn Khánh, Khắc Ngọc, Phi Long, Quang Vinh, Fortes, Gracia, Olaha.

Dự đoán kết quả Thanh Hóa vs SLNA

Dù thất thường nhưng Thanh Hóa vẫn cho thấy lối chơi máu lửa, tập trung cao trên sân nhà. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về đội bóng xứ Thanh.

Dự đoán: 2-1

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn