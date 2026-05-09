Nghệ An bố trí hơn 8,7 tỷ đồng chi trả lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng

Hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng tại Nghệ An được bố trí kinh phí trả lương. (Ảnh: Minh họa)

Theo Công văn số 4941/UBND-TH ban hành ngày 8/5/2026, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chủ động cân đối nguồn kinh phí cấp bù học phí đã được giao trong năm 2026 nhằm đảm bảo thanh toán tiền lương cho lao động hợp đồng trong ngành giáo dục theo mức hưởng của năm 2025.

Thời gian thực hiện chi trả được tính từ ngày 1/1/2026 cho đến khi HĐND tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho năm học 2026 - 2027 hoặc đến khi có chỉ đạo mới từ UBND tỉnh.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, hiện nhiều giáo viên và nhân viên hợp đồng tại các trường học vẫn chưa được nhận đầy đủ tiền lương từ đầu năm đến nay. Một số trường đã chủ động tạm ứng hoặc hỗ trợ mức từ 3 - 4 triệu đồng mỗi tháng để giảm bớt khó khăn cho người lao động.

Sau đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục vừa qua, đã có 30 trong tổng số 234 giáo viên hợp đồng được tuyển dụng vào biên chế. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm trường hợp tiếp tục làm việc theo diện hợp đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, kinh phí cần thiết để chi trả lương cho 57 giáo viên cùng 147 nhân viên hợp đồng đến hết tháng 6/2026 là hơn 8,7 tỷ đồng.

Hiện đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng đang làm việc tại khoảng 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phường Cửa Lò là địa phương có nhu cầu kinh phí lớn nhất với hơn 2,8 tỷ đồng.

Một số địa phương khác cũng có mức chi đáng kể như: Phường Thành Vinh hơn 640 triệu đồng, phường Trường Vinh hơn 360 triệu đồng, xã Đô Lương hơn 523 triệu đồng và xã Bạch Ngọc hơn 220 triệu đồng.

Để đảm bảo ổn định hoạt động dạy học trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đề xuất các địa phương tiếp tục trình cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu hợp đồng cho 204 trường hợp để duy trì ký hợp đồng từ tháng 7/2026, đồng thời chủ động cân đối nguồn lực tài chính phục vụ nhiệm vụ giáo dục.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn