Nghệ An: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì thu phí giữ xe vượt giá niêm yết

Ngày 29/7, thông tin từ UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông P.V.D. (SN 1985, trú phường Vinh Phú), quản lý bãi trông giữ xe số 19, do có hành vi thu phí trông giữ phương tiện cao hơn mức giá đã niêm yết.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, trong quá trình kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện bãi trông giữ xe số 19 niêm yết mức giá 20.000 đồng/lượt đối với ô tô. Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng phải trả 30.000 đồng/lượt, cao hơn 10.000 đồng so với giá công khai.

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND phường Cửa Lò đã xử phạt ông P.V.D. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thu giá dịch vụ cao hơn mức giá niêm yết. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả cho khách hàng toàn bộ số tiền đã thu vượt.

Theo lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các bãi trông giữ xe và cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt trong mùa du lịch. Những trường hợp lợi dụng lượng khách đông để tự ý nâng giá, thu sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi du khách và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: banduong.vn