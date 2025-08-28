Nghệ An: Bé 4 tuổi tử vong với nhiều triệu chứng nghi mắc bệnh dại

Ngày 27/8, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ (Nghệ An) cho biết, bé M.C.T. (4 tuổi, dân tộc Khơ Mú, trú bản Na, xã Tri Lễ) tử vong sau 2 ngày nhập viện điều trị, nghi do mắc bệnh dại.

Xe cứu thương đưa cháu T. về nhà tại xã Tri Lễ. (Ảnh: Công an xã Mường Quàng).

Trước đó, tối 24/8, bé T. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như khó chịu, kích thích vật vã, sợ gió, sợ nước, chảy nhiều dãi và tinh thần lơ mơ. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và được chẩn đoán mắc bệnh dại. Đến sáng 26/8, bệnh nhi tử vong dù đã được điều trị, theo dõi.

Nhận được thông tin, đoàn công tác của Trung tâm Y tế Quế Phong đã gặp gỡ người thân của bé T. và điều tra dịch tễ. Qua xác minh, trước khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại, cháu T. không bị chó cắn.

Điều tra dịch tễ cho thấy gia đình nuôi 2 con chó chưa được tiêm phòng, gần nhà có một con chó ốm nghi dại đã chết. Tuy nhiên, chưa khẳng định được cháu có tiếp xúc với con chó này hay không. Bé chưa từng được tiêm vaccine phòng dại.

