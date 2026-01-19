Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Qua đó, củng cố niềm tin, bồi đắp niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo khí thế phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ truyền thống vẻ vang của Đảng; những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại năm 2026. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, mừng Đảng, mừng Xuân gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng: Báo chí, Internet, mạng xã hội, cổ động trực quan, sinh hoạt chính trị - tư tưởng ở cơ sở; gắn với chỉnh trang đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch; góp phần tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026! 2. Nhiệt liệt chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026)! 3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! 4. Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn! 5. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội! 6. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng! 7. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện! 8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Nghệ An phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045! 9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn