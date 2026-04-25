Nghệ An ban hành quy định mới về chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Theo Quyết định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Chi cục có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật chuyên ngành về chăn nuôi, thú y trên toàn địa bàn tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động tại hai cơ sở trụ sở chính trên địa bàn tỉnh.

Quyết định quy định rõ nhóm nhiệm vụ của Chi cục, tập trung vào nội dung: Xây dựng dự thảo các Nghị quyết, quyết định, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn về chăn nuôi, thú y; các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và giết mổ động vật; Trực tiếp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản; xây dựng các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; thực hiện kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoại tỉnh và xuất nhập khẩu khi được ủy quyền; Tham mưu quản lý nhà nước về nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chăn nuôi; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong ngành...

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Chi cục có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Hành chính, tổng hợp; Phòng Chăn nuôi; Phòng Quản lý dịch bệnh.

Mỗi phòng chuyên môn phải đảm bảo bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức. Số lượng Phó Trưởng phòng được quy định trên số lượng biên chế: Dưới 10 biên chế có 01 Phó phòng; từ 10 đến 14 biên chế có không quá 02 Phó phòng; và từ 15 biên chế trở lên có không quá 03 Phó phòng.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trước mắt sẽ giữ nguyên hiện trạng và sẽ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo lộ trình và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn