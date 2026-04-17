Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động gắn Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026

Lễ kỷ niệm năm nay không chỉ là dịp để khẳng định giá trị bền vững của ngày Quốc tế Lao động mà còn là đợt cao điểm để toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho đời sống người lao động. Với phương châm “An toàn để sản xuất - Sản xuất phải đảm bảo an toàn”, UBND tỉnh đặt mục tiêu tạo chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho công nhân trong kỷ nguyên số.

Sự kiện dự kiến diễn ra vào lúc 08h00', ngày 25/4/2026 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, thu hút khoảng 750 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo các cấp và đông đảo công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được thiết kế trang trọng, hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng trực tiếp đến người lao động: Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 40 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2025; trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho các gia đình khó khăn; thăm hỏi và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức phần truyền thông về ATVSLĐ, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý rủi ro lao động.

Ngành Y tế sẽ phối hợp tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người lao động với chủ đề “Ngày hội vì sức khỏe người lao động”.

Để chương trình đạt hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp cùng vào cuộc. Trong đó, cần chú trọng việc đổi mới công tác tuyên truyền qua các nền tảng số, treo pano, khẩu hiệu tại các khu công nghiệp như VSIP, WHA và các địa phương trên toàn tỉnh.

Với tinh thần "Tự hào công nhân Nghệ An - Tiên phong đổi mới, hội nhập", chuỗi hoạt động sẽ tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại và lớn mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn