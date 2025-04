Nghệ An: Ấn tượng hình ảnh cờ đỏ sao vàng khắp các cung đường

Nghệ An được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt,” giàu truyền thống văn hóa, tinh thần đấu tranh cách mạng. Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, Nghệ An luôn có những đóng góp to lớn về mọi mặt, cùng Nhân dân cả nước giành được những thắng lợi vẻ vang.