Nghệ An: 76 trẻ mầm non ngộ độc sau khi ăn sữa chua tại trường

Thực hiện truyền dịch cho trẻ bị ngộ độc thực phẩm. (Nguồn: Báo Sức khỏe Đời sống)

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết luận về nguyên nhân 76 trẻ em mầm non ở huyện Đô Lương, Nghệ An, bị ngộ độc sau khi ăn sữa chua tại trường.

76 học sinh Trường Mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, bị ngộ độc là do nhiễm vi khuẩn S.aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng).

Trước đó, ngày 9/5, gần 300 học sinh thuộc Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, ăn bữa trưa tại trường có các món ăn là trứng cút kho thịt lợn, rau muống xào, canh bí đỏ.

Sau đó, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các em học sinh tiếp tục ăn sữa chua do các cô trong trường tự chế biến.

Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, 76 cháu xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa.

Nhà trường và gia đình đã đưa 55 cháu vào Bệnh viện huyện cấp cứu và 21 cháu gửi đến Trạm Y tế xã theo dõi.

Đến ngày 10/5, sau khi được thăm khám, sức khỏe các cháu đã ổn định và được về nhà./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: TTXVN