Nghệ An: 2 cán bộ công an hỗ trợ người dân gặp nạn trong đêm tối

Khoảng 22h30 ngày 24/1, trong quá trình phối hợp triển khai công tác tại địa bàn xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Thượng úy Lô Văn Vui, cán bộ Phòng An ninh Nội địa và Trung úy Xồng Bá Vừ, cán bộ Công an xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn đã phát hiện và cứu giúp anh Vừ Bá Rùa bị tai nạn xe máy.

Theo đó, thời điểm này, trong quá trình điều khiển xe máy từ xã Mường Lống về nhà tại bản Huồi Mú, xã Huồi Tụ, do đêm tối, sương mù, đường trơn trượt nên anh Vừ Bá Rùa không may bị tai nạn. Vụ tai nạn khiến anh Rùa cùng phương tiện rơi xuống vực dẫn đến bị thương, không thể tự di chuyển.

Sau khi phát hiện sự việc, Thượng úy Lô Văn Vui và Trung úy Xồng Bá Vừ đã kịp thời sơ cứu, đồng thời hỗ trợ trục vớt xe gắn máy của anh Vừ Bá Rùa, sau đó đưa anh này về nhà an toàn.

Gia đình anh Rùa sau đó đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự cảm kích trước sự hết lòng vì nhân dân phục vụ của 2 cán bộ công an.

